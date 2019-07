Slovenská speváčka šokuje rok po pôrode: Rozchod s otcom svojho syna!

Ešte pred štartom The Voice Česko Slovensko to vyzeralo tak, že medzi dvojicou je všetko v absolútnom poriadku. Barbora nám vtedy dokonca rozprávala o tom, že má za sebou návštevu v talianskej domácnosti a zoznámila sa s Francescovou rodinou, s ktorou si perfektne sadla. Nič teda nenaznačovalo, že by im to vo vzťahu začalo škrípať. Najnovšie správy teda poriadne prekvapili.

Rozchod Barbora priznala z ničoho nič v markizáckom Teleráne. „Zostala som sama, rozišli sme sa. Snažíme sa to stále harmonicky udržiavať, kvôli malému. Nevadí, stalo sa a ideme ďalej,“ vyjadrila sa speváčka, dôvod, prečo sú s muzikantom od seba, ani žiadne ďalšie detaily však neuviedla. Viac o rozchode sa však dozviete už onedlho v našej relácii Showtime, kde bude Švidraňová najbližším hosťom!

