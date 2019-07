Desivá nehoda slovenskej speváčky: Po operácii hádže vinu na frajera... Je to psychopat!

Jej slová naznačujú, že je na neho poriadne nabrúsená a z celej situácie viní práve jeho. „Ďakujem Bohu za to, že pri takej autonehode mám len zlomenú ruku. Keď sme čakali 8 hodín na hraniciach a frajer je psychopat a potrebuje sa liečiť, hlavne, že sme zostali živí,“ vyjadrila sa na sociálnej sieti blondínka.

Tej totiž havária okrem zdravia skomplikovala aj najbližšie plány. „Mala som ísť do Bieloruska budúci týždeň na súťaž Slavjansky Bazár (ako Eurovízia), postúpila som do finále. A vďaka tomuto som stratila tú možnosť. Alebo sa postavím a pôjdem tam aj v tomto stave? Prosím o radu," napísala na svoj Facebook po tom, čo skončila v nemocnici. Auto s vodičom aj spolujazdcami sa totiž niekoľkokrát prevrátilo.

Auto, v ktorom sa viezla Ivanna, jej manažér a mama skončilo v dezolátnom stave. Zdroj: Facebook I.B.

Vozidlo šoféroval Ivanin manažér a partner Marek. Toho teraz speváčka označuje ako psychopata. Zdroj: Facebook

Servítku pred ústa si potom Ivanna nedávala ani na Instagrame, kam zavesila podobný príspevok. „Našťastie iba zlomená ruka a keby niekto... nebol psychopat za volantom, tak ani to nemuselo byť,“ napísala rozčúlená a ešte pridala. „Ženy, pozor pri vyberaní partnerov. Je to veľmi dôležité,“ upozornila dochrámaná speváčka svojich sledovateľov.

Zdá sa, že medzi ňou a jej manažérom/priateľom to momentálne kvôli havárii poriadne škrípe. Ivanna ho z celej situácie zjavne obviňuje, keďže mal auto hnať v rýchlosti okolo 100 km za hodinu. To, že vina padá na jeho hlavu, si evidentne uvedomuje aj on sám. Do redakcie totiž poslal stanovisko, z ktorého jeho zúfalstvo priam srší. A niet sa čo čudovať. Nehoda podľa doterajších Bagovej vyjadrení neovplyvnila iba ich pracovný, ale aj súkromný vzťah.

Ivanna Bagová musela kvôli zlomenej ruke podstúpiť operáciu. Zdroj: Facebook I.B.

„Pozrite, Ivka je výnimočná žena, veľmi šikovná a talentovaná. Iste chápete, že je to pre nás strašná a bolestivá vec. Prepáčte, ale momentálne prebieha vyšetrovanie, preto sa nebudeme k veci vyjadrovať, ale všetky informácie poskytneme polícii,“ napísal nám jej zdrvený manažér Marek, pričom ešte včera Topkám potvrdil, že bude pri vyšetrovaní nápomocný a uznal svoj podiel viny.