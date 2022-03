Ukrajinská víťazka Hlasu Česko Slovenska: S Rusmi sme bratia... Nevyvolávajte NENÁVISŤ!

Ivanny Bagovej sa ruská invázia dosť dotýka. Nielen čisto ľudsky, ale priamo ako niekoho, kto z Ukrajiny pochádza. „Veľmi ma bolí to, čo sa deje na Ukrajine,” napísala na Facebook s tým, že práve tam sa narodila, vyrástla, prežila svoje detstvo.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facbook I.B.

Ivanna zásadne odmietla vojnu, ale zároveň sa postavila aj proti vlne nenávisti, ktorá sa spustila na adresu ruského ľudu. V Rusku má totiž tiež rodinu a kamarátov a vie, že mnohí tam demonštrujú proti vojne a sú za svoje činy vystavení násilnostiam a zatknutiam.

„Nemôžem čítať tie nenávistné statusy voči Rusom. Milujem ukrajinský, ale aj ruský jazyk. Sme bratia a sestry a tak to vždy aj zostane, keďže naši ľudia sú aj tam,” vyhlásila speváčka. Ako dodala, bežní Rusi im gratulovali k zvoleniu prezidenta Zelenského a priali im len to najlepšie.

Problém vidí vo vedení krajiny. „Takzvané "elity", ktoré krvavo bojujú, by si to mali vyriešiť inak, než len vojnou a neničiť životy nevinným ľuďom a u ostatných nevyvolávať len viac a viac nenávisti. Nenávisť voči čomukoľvek alebo komukoľvek je veľmi zlá vec. Pretože zlo prináša len ďalšie zlo,” poznamenala Ivanna. Zároveň vyzvala všetkých, ktorí šíria takúto nenávisť, aby si ju vymazali z priateľov. „Prajem všetkým nám, aby čo najskôr zavládol mier a všetko sa vrátilo naspäť do normálnu,” uviedla na záver vo svojom statuse.