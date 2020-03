Slovenský DJ spôsobil vážnu autonehodu: Z pohľadu na jeho auto tuhne krv v žilách!

URMINCE - DJ Róbert Dobiáš (37), ktorý vystupuje pod umeleckým menom DJ Hajtkovič, spolu so svojou priateľkou (27) doslova ušli hrobárovi z lopaty. Hrôzostrašne vyzerajúcu autonehodu mal pritom spôsobiť práve známy Bratislavčan.

Vážna dopravná nehoda sa stala neďaleko Topoľčian vo štvrtok večer v neprehľadnej zákrute. Róbert mal so svojím autom prejsť do protismeru, kde sa následne čelne zrazil s dodávkou, v ktorej sa viezli dvaja elektrikári. V aute bol aj so svojou priateľkou. Správu priniesla včera večer televízia JOJ vo večernom spravodajstve.

Zrážka bola natoľko silná, že všetkých štyroch museli ratovať záchranári. Dj Hajtkovič spolu s priateľkou tak skončili v rukách nitrianskych lekárov. Čo nehode predchádzalo, zatiaľ známe nie je, no podľa zistení polície alkohol v tomto prípade neúradoval. Pri pohľade na zdemolované autá, ktoré na ceste zostali, môžu však všetci hovoriť o poriadnom šťastí.

Pri pohľade na to, čo zostalo z auta, tuhne krv v žilách. Zdroj: TV JOJ

Známy DJ a producent je obľúbený najmä v bratislavských kluboch, no na svojom konte má i spolupráce so zvučnými menami ako Ego, Rytmus, speváčka Tina alebo Kmeťoband.