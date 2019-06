VIDEO Prvý svadobný tanec Ďurovčíkovcov: Romantika na svetový megahit a... To sú ale uletené pozvánky!

HALÍČ- Jeden z najkrajších dní v živote včera prežili Ján Ďurovčík (48) a jeho partnerka Barbora Hlinková (25). Do roka a do dňa po zasnúbení sa z nich stali čerství novomanželia a svoje vytúžené "áno" si povedali v romantických priestoroch zámočku v Halíči...

Dvojica si ako termín vybrala netradičný deň – pondelok. Urobili tak rovno z dvoch dôvodov. Išlo o známe „do roka a do dňa“ po ich zásnubách a v ten istý deň Ďurovčík oslavoval aj svoje meniny. Na svadbe režiséra a usmievavej herečky sa zúčastnilo približne 120 ľudí. Ako sme už informovali, obrad sa konal o 16:00 v kostole v Halíči, odkiaľ sa svadobčania presunuli do rozprávkového zámku.

Samozrejme, na oslave vstupu do ich spoločného života nemohol chýbať ani prvý manželský tanec. Manželia si vybrali nestarnúci svetový hit z filmu Hriešny tanec – Time of my life. Prvé videá z jednej z najromantickejších chvíľ svadby sa dokonca dostali už aj na sociálne siete.

Rovnako tak aj fotografie pozvánok pre prítomných hostí. Tie boli skutočne netradičné, no zároveň perfektne vystihovali to, čomu sa Ďurovčíkovci venujú. Spracované boli na motív lístku do divadla.napísali na ne, čím dali jasne najavo, že spolu chcú zostať až do smrti.

Na lístku okrem „VIP“ a „Nepredajné“ svietili slová „Bruscho a Uscho“, čo sú zrejme prezývky, ktorými sa dvojica v súkromí označuje. Jánovi a Barbore srdečne gratulujeme a prajeme šťastný spoločný život .