SVADBA Ďurovčíka a Hlinkovej: Takto sa mladá herečka lúčila so slobodou!

BUDAPEŠŤ - V pondelok verejnosť prekvapila svadba najúspešnejšieho slovenského fotografa a muzikálového režiséra Jána Ďurovčíka (48) a jeho partnerky Barbory Hlinkovej. Dvojica sa zasnúbila pred rokom a do roka a do dňa - na ženíchove meniny - si povedala svoje áno aj v kostole. Ešte pred tým sa však brunetka lúčila so slobodou. Pozrite ako!

Ako sme už informovali, svadba dvoijce sa odohrala v pondelok v Halíči. Mladomanželia si svoje áno povedali o 16:00 v kostole a odtiaľ sa spolu so svadobčanmi presunuli do rozprávkového zámku. No a tam sa už konala celá veselica. Nechýbal koč s koňmi, prvý tanec na svetový megahit z filmu Hriešny tanec, ani vystúpenie skupiny IMT Smile.

Ešte pred týmto veľkým dňom si však nevesta vychutnala rozlúčku so slobodou. A zábermi z nej sa po svadbe pochválila na sociálnej sieti. Spolu so štyrmi kamarátkami a jedným kamarátom sa herečka vybrala do hlavného mesta našich južných susedov a tam si to spolu s nimi poriadne užila...

A to, že ide o rozlúčkový výlet budúcej nevesty, nemohlo ujsť nikomu. Budúca pani mala totiž po celý čas na sebe tričko s nápisom Bride (nevesta), na hlave diadém s nápisom Bride to be ( budúca nevesta), rovnaké slová svietili aj na ružovej šerpe a aby toho nebolo málo, všetkých zdobili odznaky s informáciou, že ide o rozlúčku so slobodou.

Podľa záberov súdime, že si to Barbora v spoločnosti kamarátov poriadne užila. Veď pozrite sami!

Barbora si rozlúčku so slobodou užila v spoločnosti svojich najlepších kamarátov. Zdroj: Instagram B.B.