Krásna dcéra Petra Batthyányho trpí: Rozťaté stehno, zlomeniny nosa a jazvy!

KOŠICE - O tom, že dcéra Petra Batthyányho sa naozaj vydarila, nemôže byť pochýb. Herec je na ňu patrične pyšný a pravidelne ju bráva so sebou do spoločnosti. Inak to nebolo ani uplynulý piatok, keď sa spolu objavili na úvodnom galavečere ArtFilm Festu. Sympatická Petra nám však prezradila, že sa na podujatí musela šetriť.

Krásna a krehká. Tak na nás pôsobila Petra Batthyány, keď sa vo večerných šatách objavila po boku svojho otca na červenom koberci pri príležitosti 27. ročníka ArtFilm festu. Ako sa však neskôr priznala, dokonalá vizáž a vysoké lodičky v jej živote nie sú na dennom poriadku. Práve naopak. Je to poriadna bitkárka!

Petra sa totiž našla v skutočne drastickom športe, v zápasení. „Som účastníčka projektu Y, čo je v podstate výzva, ktorú organizuje československá organizácia Oktagon MMA. Jedná sa vlastne o súťaž, do ktorej vybrali štyri ženy, dve Češky, dve Slovenky,” vysvetlila Peťa, ktorá sa k pre ženu netradičnému športu dostala jednoducho tak, že sa do výzvy prihlásila. A nejde len tak o nejakú nevinnú záľubu. Denne absolvuje aj tri až štyri tréningy so zvučnými slovenskými menami a už v júli ju čaká zápas, ktorý ju prípadne posunie do finále.

Zdroj: Instagram P.B.

Ako pre Topky prezradila, náročný šport si zamilovala, no nevyhla ani hrozivým úrazom. „Bolo viacero zranení, či už oko, dvakrát zlomený nos, koleno bolo vykĺbené, na stehne som mala rozťatý sval..." vysypala zo seba, no zranenia berie s nadhľadom.

Viac o tom, ako sa pripravuje na blížiaci sa zápas a či si verí, sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.