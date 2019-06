Rodina Zuzany Plačkovej sa rozrastie: Na Vianoce nový prírastok!

Zuzana Plačková tvorí s Reném pár už desať rokov. Dokonca podľa jej slov mali výročie v piatok, a teda deň po jej narodeninách. Manželmi sa stali pred štyrmi rokmi a ako každú vydatú ženu, aj ju mnohí atakujú otázkami, či plánujú dieťa a kedy bude tehotná, ktoré jej nie sú zrejme veľmi príjemné.

Brunetkina rodina sa však tento rok predsa len rozrastie a o radostnú novinku sa podelila s fanúšikmi na Instagrame samotná Zuzka. Na Vianoce k nej a Renému totiž pribudne nový člen. „Takéhoto psíka dostane môj muž na Vianoce, aby sme mali strážnika v našom dome," napísala instakráľovná do svojho príbehu. Okrem nového domu tak už čoskoro budú mať aj nového domáceho miláčika.

Zuzana Plačková sa pochválila, že na Vianoce sa rozrastú o štvornohého člena. Zdroj: Instagram Z.P.

A čo sa týka detí, aj na to má Zuzana jasný názor. Keď prídu, vtedy prídu a je jej úplne jedno, či to bude chlapec alebo dievča. Lásku matky k dieťaťu to nezmení. Vyjadrila sa aj k tomu, že otázky o tom, kedy bude tehotná, jej už poriadne lezú na nervy. „Čo som stroj, že haló, zajtra chcem byť tehotná! Však, keď to príde, príde. Keď nebudem riešiť," napísala brunetka. Zatiaľ sa tak od Vianoc budú s Reném tešiť iba zo štvornohého kamaráta.