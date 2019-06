Slovenská herečka naložila na manžela: Všetko chce mať pod kontrolou... do kamery mu ukázala prostredník!

PRAHA - Fúú, tak tá mu to teda nedarovala! Väčšina prominentných párov sa na verejnosti tvári, že ich vzťah je úplne dokonalý a na ich polovičke neexistuje ani tá najmenšia chybička. Kritika a vady toho druhého väčšinou vyplávajú na povrch až v prípade rozchodu, keď sa strhne hotová lavína s kritikou od výmyslu sveta. To však nie je prípad Vlastiny Svátkovej (37). Aha, čo natrela na svojho muža!

Herečka neskrýva temperament a ani sa netají tým, že s manželom Jiřím si občas vedia skočiť do vlasov. „Práve sme si hovorili, že sme sa dlho nepohádali. To vyzerá buď na nejaký zázrak, alebo náhlu duševnú zrelosť jedného z nás. Oboch nie. To by bol až moc veľký zázrak,“ vyjadrila sa blondínka na svojom Instagrame a priznala, že pokiaľ sa za niečo vedia mimoriadne poškriepiť, sú to kamery v dome.

Majú ich údajne skoro všade. Ako okolo domu, tak aj trebárs v pracovni. To Vlastina celkom nechápe, keďže je vraj dôverčivý človek, nemá kamarátky kleptomanky a ani nevlastní žiadne materiálne poklady. Jej polovička je však celkom iný prípad a chce mať všetko pod dohľadom. „Môj muž má potrebu mať všetko pod kontrolou,“ prezradila fanúšikom.

Vlastina Svátková s manželom Jiřím to majú doma vskutku zábavné. Zdroj: Instagram V.S.

Vlastina Svátková prezradila aj to, prečo manželovi neperie tričká. Zdroj: Instagram V.S.

A čo ho ešte vytáča? „Na tričká R*p Curl mu nesiaham, pretože vraj neúctivo periem. To je super, nemusím mu prať! Na jeho zbierku starostlivo zoradených kultových filmov pozerám iba z diaľky, vraj ich zbieral celý život. Všetko má zoradené, keď si vezmem z jeho stola pero, hneď to zistí,“ začala vyrátavať, pričom zrejme uviedla len niektoré neduhy, ktoré jej v tom momente napadli.

Ťažkú hlavu si však z toho zjavne nerobí. „A keď sa v jeho pracovni vozím na stoličke zo strany na stranu, má to na kamere. Aj s mojím vystrčeným prostredníčkom,“ zaklincovala svoje vtipné vyjadrenie. Nuž, aj takto môže vyzerať jedno manželstvo, ktoré síce nie je úplne dokonalé, no zato minimálne poriadne pestré a zábavné!