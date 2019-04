Slovenská herečka zažila peklo: Týranie, antidepresíva a... Jej partnera hľadal Interpol!

Dnes sa už z fotografií usmieva a srší z nej spokojnosť. Vlastina Svátková však nebola vždy úplne vyrovnaná a nedokázala povedať nie. Rodáčka z Myjavy sa na svojom Instagrame nedávno opäť raz otvorila svojim fanúšikom a prezradila im, že si prešla skutočne ťažkým obdobím. Všetko sa začalo tým, že sa snažila s každým vychádzať a nerobiť problémy.

Vlastina Svátková si v minulosti prešla doslova peklom. Zdroj: Instagram V.S.

Ako čerstvá dvadsiatka sa zoznámila so svojím vtedajším partnerom. „V dvadsiatich som žila s mužom, ktorým ma zbalil tak, že s jahodou v ruke povedal, nech zavriem oči a namiesto tej jahody mi do huby vložil prst. Šialene sa smial, aká som bola blbá, dobrá a poslušná. Ako sa nechám ľahko nachytať. A potom mi pár rokov robil zo života peklo,“ priznala Vlastina.

Už keď jej pri prvom stretnutí povedal, že je blbá, mala jej zasvietiť v hlave kontrolka. Možno aj blikala, no herečka si ju nevšímala. A tak padla do vzťahu s tyranom a človekom, ktorý ju šikanoval. „Hrabal sa mi vo veciach, čítal si môj denník, kontroloval každý môj krok a vyžadoval, aby som dala tú starú Nokiu k televízii, či som naozaj sama doma, ako tvrdím. A ja som to všetko poslušne robila. Pretože som nepoznala iný smer a program, než byť za každú cenu milovaná,“ napísala Slovenka.

Vlastina Svátková zažila tyraniu, šikanu, partnera, ktorého hľadal Interpol a skončila na antidepresívach. Zdroj: Instagram V.S.

Rodená Myjavčanka sa snažila o to, aby bolo obľúbená všade, kam prišla. Niekedy sa jej darilo, inokedy nie. Od života dostala niekoľko kopancov a ona chcela byť autentická – uzavretá, samotárska, stojaca stranou. Aj preto na mnohých pôsobila skôr namyslene, no jej to bolo jedno. „Ale v izolácii sa človek až veľmi stretáva sám so sebou, a tak mi bolo psychologičkou odporučené balenie antidepresív, aby som mohla naspäť medzi ľudí,“ prekvapila, pričom sa vyjadrila, že hranice prekážajú obľúbenosti, a tak jednoducho žiadne nemala.

„Tak som žila s mužom, ktorý tvrdil, že je single. A potom z neho postupne vyliezlo, že má ženu a 4 deti niekde ďaleko v Izraeli. A to sa predsa nepočíta. A ja, dobré dievča, chcela som jeho deti spoznať a mať ich rada. So ženou si vraj už dávno nerozumejú, nespia spolu, hrajú to len kvôli deťom,“ napísala Vlastina o ďalšom turbulentnom vzťahu s mužom, o ktorom sa neskôr dozvedela, že ho hľadá Interpol a napokon ho aj našiel. Nuž, ženy dokážu urobiť kvôli mužom rôzne hlúposti, no slovenská herečka sa poučila z vlastných chýb a možno otvorí oči iným, rovnako naivným ženám.

Dnes je však z Vlastiny vyrovnaná veselá žena, ktorá má po boku milovaného manžela. Zdroj: Instagram V.S.