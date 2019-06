Slávna manželka cukríka z Jonas Brothers: Neuveríte, čo od neho chce!

"Rada by som, aby sa uchádzal o post premiéra Indie. Chcela by som, aby Nick kandidoval za prezidenta. Nemám rada veci súvisiace s politikou, ale viem, že my obaja chceme robiť zmeny. Nikdy nehovor nikdy," vyhlásila manželka 26-ročného člena súrodeneckej skupiny Jonas Brothers pre noviny The Sunday Times. Dvojica sa zosobášila vlani.

Priyanka Chopra sa stala celosvetovo známou po zisku titulu Miss World 2000. V súčasnosti patrí k najlepšie plateným a najpopulárnejším herečkám indického filmového priemyslu. Predstavila sa v desiatkach bollywoodskych filmov, ako napríklad Don (2006), Fashion (2008), Kaminey (2009), Barfi! (2012) či Mary Kom (2014).

Účinkovala tiež v seriáli Quantico (2015 - 2018) a predstavila sa aj v snímke Pobrežná hliadka (2017). Ako speváčka má na konte single In My City (feat. Will.i.am), Exotic (feat. Pitbull) a I Can't Make You Love Me.