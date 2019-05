Čerstvá mamička Katka Štumpfová: Pred mesiacom rodila a teraz... Fíha, to je ale postavička!

Blondínka sa do povedomia verejnosti dostala hlavne vďaka tanečnej šou Lets Dance, kde pri tanci sprevádzala napríklad Jozefa Vajdu či Juraja Mokrého, s ktorým sa im dokonca podarilo súťaž dotiahnuť až do víťazného konca. Krehká kráska neskôr vymenila dráhu profesionálnej tanečnice za podnikanie a v roku 2016 sa vydala za svojho partnera, podnikateľa Borisa Jakeša. Teraz sa obaja tešia z dcérky, ktorú exmarkizáčka priviedla na svet tesne po Veľkej Noci.

I keď tanec zavesila na klinec, tvrdo vydreté krivky jej zostali. Pravdepodobne to je príčina, prečo sa popôrodné kilá z Katky doslova strácajú. Dôkazom je aj fotka, ktorú uplynulý víkend zverejnila na sociálnej sieti. Záber v priliehavých džínsoch a tričku mal za účel podporiť hlavne dobrú vec, no Katka pritom ukázala aj svoju aktuálnu figúru. A veru, asi málokto by veril, že blondínka rodila iba pred mesiacom. Napriek tomu, že je stále v období šestonedelia, jej postava sa závratnou rýchlosťou vracia do normálu a blondínka vyzerá vynikajúco.

Bývalá tanečnica síce momentálne nemá toľko času, ako to bolo kedysi, no pohybu zostala verná a s malou Izabelkou trávia čas hlavne prechádzkami v prírode. Aj to šťastnej mamičke zrejme dopomohlo k tomu, že má aj krátko po pôrode postavičku ako lusk.