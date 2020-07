Markizácka tanečnica sa výrazne zmenila: Takto ste ju ešte nevideli!

Katka Jakeš sa dostala do povedomia vďaka šou Let’s Dance. Odvtedy sa však jej život už zmenil. Je vydatá a má dcérku Izabelu. A práve počas materskej dovolenky sa blondínka rozhodla pre výraznú zmenu.

Ako včera večer informovala, zmenila imidž. „Dlho som váhala a neviem koľko ma tá ofina bude baviť, ale teraz som taká rada!” napísala na Instagrame k záberu s výrazne kratšími vlasmi a spomínanou ofinou.

Zdroj: Instagram KJ

Je to naozaj veľká zmena a zdá sa, že niektoré ženy na internete to nevedia predýchať. Pod fotografiou sa totiž nazbierali aj dosť nepríjemné komentáre. „Ofina vám robí smiešny tvar hlavy... Podľa mňa vám nepristane ani k tvári. Bez nej to bolo stokrát lepšie,” napísala istá Andrea. „Absolútne nie, vyzerá to, ako keby si si dala tie nasadzovacie vlasy z lega,” tvrdil zas niekto z profilu, kde sa nenachádza žiadna fotka, ani len tá základná.

Katke samozrejme tieto a podobné komentáre neunikli a vyjadrila sa k nim. „Ako mama na materskej, ktorá dva roky nevystrčila päty z domu, som sa rozhodla pre zmenu. Nebolo to zväčšenie pŕs ani pier, ale bola to jedna obyčajná ofina. Pre mňa to bolo veľké odhodlanie a bola som zvedavá, aké to bude,” začala tanečnica, ktorá je s výsledkom podľa svojich slov spokojná. „Nemusí sa to páčiť každému, ale neverím, že by ste mi to povedali do očí a neverím, že by to dobre padlo vám, keby niekto okomentoval vás po príchode od kaderníka,” dodala s tým, že jej manželovi sa nový účes páči.