Bývalá markizácka hviezda zažila krušné chvíle s dcérkou: Po návšteve reštaurácie nastalo peklo!

Kedysi Katarína Jakeš Štumpfová (34) hviezdila v markizáckej tanečnej šou Let´s dance. Už vyše roka je z nej šťastná a hrdá mama malej Izabelky. No nedávno s dcérkou zažila krušné chvíle. Vybrala sa s ňou do reštaurácie a to nemala robiť. Po návrate domov totiž nastalo peklo.

Minulý rok v apríli priviedla tanečnica z markizáckej šou Let´s dance na svet svoje prvé dieťa. Malá Izabelka je Katkiných šťastím a ako správna starostlivá mama sa snaží dať svojej dcérke len to najlepšie. Práve preto zvykne varievať doma a pripravovať zdravú stravu nielen dcére, ale aj manželovi. Občas si však vybehnú do reštaurácie a ako to už býva – keď dieťa vidí, že niečo jedia rodičia, chce to isté. A tak sa Katarína rozhodla, že tentoraz dievčatku nevezme jedlo z domu, ale dopraje jej to z reštauračnej kuchyne.

Katke Jakeš Štumpfovej veľmi záleží na tom, čo jej rodina je. Zdroj: Instagram K.J.

„Často varím doma práve preto, lebo viem, čo jeme a v akej kvalite. Niekedy sa však stane, že jeme v reštaurácii a aj keď donedávna som ešte Izabelke brala jedlo z domu, momentálne máme obdobie, že by aj tak chcela jesť to, čo ostatní. A tak som jej tam dala kúsok kuracieho mäska. CHYBA! Od večera nastalo peklo,“ napísala na sociálnu sieť pred pár dňami blondínka.

Malá Izabelka totiž mala celú noc horúčku, rodina poriadne nespala, dievčatku skrúcalo bruško, nevedela ležať, vracala a hnačkovala. Takto opísala to, čo sa dialo po zjedení kúska mäsa Katarína. „Tadá! Vzorka stolice (brali sme ju k doktorke hneď, ako sa dalo) potvrdila prítomnosť campylobactera. Zdrojom campylobactera je nedostatočne tepelne upravené hydinové mäso a nedostatočná hygiena pri príprave jedla,“ oznámila svojím fanúšikom výsledok testu mama malej Izabelky.

„Ja viem, že takýchto situácií si ešte asi zažijeme, lenže podľa mňa sa tomu dá vyhnúť zvýšenou ostražitosťou (možno úplne vynechať kuracie, keď sa stravujete mimo domu),“ varuje mamička ročnej dcérky. A nezabudla sa dotknúť aj pálčivej témy medzi mamami a tou je očkovanie. Podľa nej totiž práve vďaka tomu, že dala svoje dieťa zaočkovať, zvládla Izabelka túto črevnú búrku relatívne rýchlo a dobre. „Izabelka je už veselá, na diétke a antibiotikách a ja som šťastná, že je taká bojovníčka,“ uzatvára Štumpfová.