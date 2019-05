Záhada utajovaného manželstva Zuzany Haasovej rozlúsknutá: Herečka prehovorila!

Zuzane Haasovej stroskotalo ďalšie manželstvo. Po vzťahu s prvým mužom Romanom Féderom, z ktorého má dcéru Romanu (14), sa teraz pasuje s rozvodom s aktuálnym manželom Martinom Kostkom (37). Málokto však doteraz vedel, že herečka sa medzi týmito dvomi mužmi stihla vydať ešte raz. A išlo o skutočne bleskový vzťah. „Trvalo to pár dní," povedala pre Topky.sk Zuzana. Romantiku však za krátkym zväzkom nehľadajte.

Zdroj: foto: archiv

„Bol to môj výskum ľudskej povahy, ktorý potvrdil moje predpoklady," vyjadrila sa záhadne, no vzápätí vysvetlila, že išlo o projekt, na ktorom pracuje spolu so svojimi sestrami. Nikto ďalší nemal vedieť, že ide o zinscenované životné situácie, aby sestry získali naozaj nefalšované reakcie ľudí, aby sa nikto nemohol skrátka pretvarovať.

Zdroj: Instagram Z.H.

Vyzerá to teda, že ani samotný ženích v deň svadby netušil, že ho o pár dní čaká rozvod a manželstvo bolo účelové. Blondínka vďaka nemu získala potrebné informácie pre svoj projekt. Na tom, zdá sa, pracuje do dnes. „Scenár sa pomaly dáva dokopy, postupne sa nám postavy vyfarbujú. Ak získame grant, buď bude divadelná hra, možno až nezávislý film!" nadchýna sa herečka. „Postavy sú inšpirované reálnymi ľuďmi, len mená a okolie budú vymyslené," dodala.

Či a kedy sa herečkin počin dostane na svetlo sveta, to je zatiaľ vo hviezdach. Snáď ju kvôli dokončeniu nečakajú už žiadne ďalšie životné drámy.