Smrť Postráneckého by asi neustála: Známej Češke musia tajiť, že herec zomrel!

Smrť herca, samozrejme, dopadla aj na jeho priateľov, kolegov a bývalých spolupracovníkov. K tým patrí aj režisérka Marie Poledňáková. Tá sa však aktuálne tiež pasuje so zdravotnými problémami, jej stav sa výrazne zhoršil po tom, čo pred tromi rokmi prekonala ťažkú mozgovú mŕtvicu. Odvtedy je paralyzovaná na invalidnom vozíčku a práve Postránecký jej bol pri zvykaní si na novú životnú situáciu obrovskou oporou.

Zrejme aj preto sa rodina Poleďňákovej rozhodla, že jej o Václavovej smrti nič nepovedia. „Neviem, či mama vôbec vie, že pán Postránecký zomrel. Ja som jej to rozhodne nepovedal ani som s ňou o tom nehovoril. Som v zahraničí,“ povedal pre Blesk.cz Petr Poledňák, z čoho je zjavné, že by svojej mame nerád prinášal takúto tragickú správu. Marie by to zrejme neustála a ktovie, ako by sa to podpísalo na jej zdravotnom stave.

Marie Poledňáková obsadila Postráneckého do komédie S tebou mně baví svět. Zdroj: TASR - Michal Svítok

Václav Postránecký podľahol rakovine. Zdroj: twitter/rezniklukas

Práve Poledňáková svojho času obsadila Postráneckého do filmu S tebou mně baví svět, ktorý patrí medzi ikonické české komédie. Odvtedy ubehlo už 37 rokov, počas ktorých si Marie a Václav vybudovali naozaj silný priateľský vzťah. „Zaplať pánboh. Ďakujem Pánu Bohu,“ vyjadril sa nebohý Postránecký v čase, keď sa dozvedel, že režisérka mŕtvicu prežila. Žiaľ, on toľko šťastia nemal a svoj boj s vážnou chorobou prehral.