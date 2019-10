Saxana v slzách: Hviezda (†78) Dívky na koštěti zomrela!

PRAHA – Český filmový svet opäť zahalil smútok. Do hereckého neba odišla ďalšia hviezda. Nezabudnuteľná učiteľka z legendárnej Saxany sa zapísala do pamäti ľudí najmä vďaka pričarovaným králičím zubom. Jej predstaviteľka Jana Drbohlavová (†78) teraz zomrela.

Českému Blesku to potvrdil herec a jej bývalý manžel Ladislav Županič. „Zomrela milosrdne v spánku.“ Drbohlavová sa už dlhšie pasovala s problematickým zdravím. Prekonala mŕtvicu a neskôr sa k tomu pridali aj problémy s nohami. „Dokázala sa pohybovať len s chodítkom,“ vyjadril sa minulý rok Županič. Nohy sa jej však do poriadku už nedali. Napokon ostala už len ležať na lôžku. „Je to veľmi zlé,“ povedal pred časom jej bývalý manžel.

Diváci si Janu Drbohlavovú pamätajú ako pani učiteľku Pěškovú z legendárnej Dívky na koštěti. Boli jej pričarované králičie zuby, ktorými zachránila aj samotnú Saxanu, keď nimi otvorila termosku s odvarom z babského ucha. Okrem toho si zahrala vo filme Líbaš jako ďábel či v seriáli Arabela. Česi ju poznajú aj z dabingu, kde prepožičala svoj hlas napríklad profesorke McGonagallovej z Harryho Pottera. Herečka odišla na večný odpočinok v noci z nedele na pondelok 28. októbra 2019 v Nemocnici pod Petřínem.