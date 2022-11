Pochovali režisérku Poledňákovú (†81): Toto tajomstvo o komédii storočia si takmer vzala do hrobu!

Známu režisérku pochovali dnes doobeda v pražskom krematóriu. Prišli mnohí herci známi z jej filmov a ďalšie osobnosti. Na poslednej rozlúčke nechýbali napríklad Pavel Nový, Vlastimil Harapes, Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Eva Holubová, Sabina Laurinová, Miroslav Etzler či Nela Boudová.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Profimedia

„Ja sa na pani režisérku nemôžem sťažovať, nám to na pľaci išlo samo. Keď sme sa rozprávali a už si aj tykali, tak povedala, čo by som ti radila, zahraj si to sám, ty si baletný majster. Ona bola veľmi statočná, skvelá, ešte minulý rok som s ňou hovoril, ale bola už v takom kritickom stave, bolo to smutné,” povedal Blesku Vlastimil Harapes. Ako dodal, s režisérkou mal len tie najlepšie skúsenosti a bude na ňu spomínať s úsmevom.

Galéria fotiek (5) Vlastimil Harapes si zahral v komédii Jak vytrhnout velrybě stoličku.

Zdroj: CT

Medzi hercov, ktorých Poledňáková režírovala, patril aj nebohý Václav Postránecký. Ten si zahral v komédii storočia S tebou mě baví svět, nikdy ale verejnosti neprezradil, na čom sa s pani režisérkou nezhodli. Keby teraz neprehovorila jeho vdova, Postránecký a Poledňáková by si toto tajomstvo odniesli do hrobu.

Václav stále čakal, kedy Marie príde s myšlienkou natočiť aj pokračovanie. Keď sa tak dlho nedialo, podujal sa napísať ho sám. Počas písania sa mu situácia skomplikovala smrťou Júliusa Satinského, ale poradil si aj s tým.

„Hovoril mi, že to skvele vymyslel aj bez Jula. Bol nadšený, ponoril sa do toho a písal a písal. A tešil sa, čo mu na to povie Marie,” prezradila pre Aha! hercova manželka Helena. Keď však režisérku navštívili v jej vile, vypočul si Postránecký krutý verdikt. „Marie to, a to manžel naozaj nečakal, ale okamžite celé rázne zavrhla,” tvrdí pani Helena.

Poledňáková nechcela pokračovať vo filme, ktorý mal obrovský úspech a jasný koniec. Pokračovanie by podľa nej vraj všetko len pokazilo. „Vašek bol smutný a nedivím sa, písal to dosť dlho a skončilo to v šuplíku. Nakoniec sa s tým ale zmieril a už o tom nehovoril,” uviedla vdova s tým, že síce nevie, kde jeho návrh scenára presne je, ale určite sa nachádza niekde u nich doma.

Galéria fotiek (5) Július Satinský a Václav Postránecký

Zdroj: Ústredná požičovňa filmov

Marie Poledňáková bojovala so zdravotnými problémami od roku 2016, keď ju postihla ťažká mŕtvica. Do nemocnice bola vtedy prevezená vrtuľníkom. K spoločenskému životu sa už nevrátila a držala sa v ústraní. Zomrela 8. novembra vo svojej vile v spoločnosti syna Petra a kamarátky z Talianska.