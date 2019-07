Hollywood v smútku: Hviezda z obľúbeného seriálu Čarodejnice zomrela!

Billy Drago, či celým menom William Eugene Burrows Jr., odišiel do hereckého neba ešte minulý pondelok 24. júna. Herec bol známy najmä tým, že ho obsadzovali do záporných rolí, a to najmä vďaka jeho výzoru a vražednému pohľadu. Pri ňom doslova platilo, že ak by pohľad zabíjal, už by bol človek mŕtvy. Samotnému hercovi prišli však negatívne postavy omnoho zaujímavejšie ako tie kladné.

Predstaviteľ démona strachu Barabáša z obľúbeného seriálu Čarodejnice umrel na následky mŕtvice vo veku sedemdesiattri rokov. Jeho posledným dokončeným filmom bola životopisná dráma Až na dno, no zahral si aj v kultovom filme Nepodplatiteľní či epizódnu postavu v seriáli Akty X. Billy bol tridsaťdva rokov ženatý s herečkou Silvanou Gallardo, ktorá v roku 2012 zomrela. Zostalo po ňom jedno dieťa.

V seriáli Čarodejnice si Billy Drago zahral démona strachu Barabáša. Zdroj: WB Television Network