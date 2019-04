Z exfrajera Mary Havranovej hora svalov: Markizácky herec mieri na majstrovstvá v kulturistike... Aha!

BRATISLAVA - Dáva si poriadne do tela! Slovenský herec Adam Jančina (26), ktorý pred pár rokmi randil aj s krásnou Mary Havranovou, tentokrát poriadne prekvapil. Televízne scenáre totiž vymenil za činky a poriadne zamakal na svojej postave. Chystá sa totiž na súťaž.

A nie na hocijakú. Namieril si to rovno na majstrovstvá Slovenska v kulturistike a fitnes. Súťaž sa pomaličky blíži a so skracujúcim sa časom vidieť herca vo fitnes centre čoraz viac. Pracuje na sebe pod dohľadom osobného trénera a svojimi ťažko nadobudnutými svalmi sa rád pochváli aj fanúšikom na sociálnej sieti. A veru, je sa na čo pozerať!

Zdroj: Instagram A.J.

Sympatický Petržalčan sa v minulosti objavil na obrazovkách Markízy, kde si zahral v seriáli Divoký Zapadákov, a hviezdil aj v úspešnej jojkárskej krimi sérii Za sklom. Okrem toho ho pravidelne vídať aj na divadelných doskách, ktoré mladý herec doslova miluje. Či sa mu napokon podarí uspieť aj na siláckej súťaži, tým sa snáď už čoskoro pochváli v jednom zo svojich instagramových príspevkov.

Zdroj: Instagram A.J.

Budeme mu držať palce, no v prípade, že by to nevyšlo, Adam má v divadle aj na obrazovkách určite svoje pevné miesto.