Prasklo tajomstvo dcéry Gizky Oňovej: Utajovaný vzťah so slovenským hercom!

BRATISLAVA - Markizácka šou Klamal by som ti už tradične prináša divákom nielen zábavu, ale veľakrát pozvaní hostia o sebe prezradia naozaj zaujímavé informácie, ktoré boli doposiaľ verejnosti viac-menej neznáme. To bol prípad aj posledného vydania, ktoré televízia odvysielala v pondelok. Najavo vyšiel dobre utajený milostný vzťah.

Reč je o dcére známej televíznej svokry Gizky Oňovej, Scarlett, ktorá tvorila pár so slovenským hercom Sväťom Malachovským (46). V relácii to priznal sám Sväťo. Jeho odhalenie spôsobilo medzi jeho hereckými kolegami rozruch a ihneď si ho začali doberať. „Tak to bolo o chlp, Sväťo!" „Gizka mohla byť tvoja svokra?" nenechali si ujsť príležitosť zavtipkovať si na Sväťovu adresu.

Randiť spolu mali ešte v období, keď študoval operný spev, no herec v tom čase 'ulietaval' na death metale. A to bol vraj problém. Práve to totiž Sväťo uviedol ako dôvod, prečo blondínka po dlhých ôsmich rokoch urobila za milostným vzťahom definitívnu bodku. Ako je už v tejto šou zvykom, nie všetko je pravda a herec nakoniec priznal, že láska k netradičnému hudobnému žánru nebola dôvodom ich rozchodu.

Dnes majú obaja svoje rodiny a herec sa momentálne pripravuje spolu s manželkou Petrou (32) na príchod ich druhého spoločného potomka, z ktorého by sa mali tešiť už v najbližších mesiacoch.