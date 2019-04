Brutálny prúser na Markíze: Plač rovno pred kamerami a… Pepa, neprehnal si to?!

BRATISLAVA - Fuuu, tak toto tu ešte nebolo! Už v nedeľu večer Markíza odvysiela najnovšiu epizódu The Voice Česko Slovensko, kde opäť nebude núdza o vyhrotené emócie. Diváci sa naozaj majú na čo tešiť. Kým v doteraz odvysielaných vyraďovacích kolách koučovia posielali svojich zverencov "domov" s naozaj ťažkým srdcom, spevák Pepa Vojtek (53) sa s tým nepáral a súťažiacemu naložil ako nikdy predtým!

V kastingovom kole si spevák Jan Nic vďaka svojmu perfektnému výkonu okamžite získal srdcia prítomných divákov aj porotcov. Všetci teda očakávali, že v ďalšom kole predvedie niečo obdobné a do ďalšieho súboja prejde s úplnou ľahkosťou. Napokon sa však stal úplný opak a muzikant to totálne dovrzal. Počas piesne mu vypadol text a jeho niekoľkominútová šou dopadla oveľa horšie, ako tá predchádzajúca.

Jan si svoje zlyhanie zjavne uvedomil a hneď po tom, ako dospieval, sa pred kamerami suverénne rozplakal. Slzy nedokázal udržať hodnú chvíľu a že z jeho výkonu sa stal poriadny prúser, dokazovali aj zmrazené výrazy porotcov. Nad Nicom sa zľutoval jedine Kali, ktorý vybehol na pódium, aby umelca objal a poskytol mu aspoň nejakú podporu.

To sa však nedá povedať o jeho koučovi Pepovi Vojtkovi. Ten mu namiesto toho naložil, čo sa do neho zmestilo. „My sme sa o tom Honzo bavili, prebehli tu zvukovky, korepetície… A ty si ani jednu z nich neabsolvoval celú, pretože si vždy povedal, že nemôžeš skúšať, bojím sa skúšať kvôli susedom, som chorý... A ja som ti hovoril, bacha, toto nie je jednoduchá vec, ty to budeš musieť dať na prvú dobrú. Ale nedal si to,“ hneval sa.

Jan Nic sa neudržal a rozplakal sa rovno na pódiu. Zdroj: TV MARKÍZA

Kalimu prišlo speváka ľúto a vybehol na pódium, aby ho objal. Zdroj: TV MARKÍZA

Nervy Pepu neprešli ani po tom, čo Jan s plačom odišiel z pódia. „Prúser, totálny prúser... Dohováral som mu, nech si to vyskúša aspoň potichu, ale vyhováral sa, že mu budú susedia búchať na dvere. Ja že, to si robíš srandu, ty vole... ,“ vysvetľoval svojim kolegom. To, či sa nad Janom zľutoval a poskytne mu ďalšiu šancu, aby ukázal svoj talent, sa dozviete už v nedeľu večer na Markíze!

Pepa Vojtek svojmu zverencovi brutálne naložil. Zdroj: TV MARKÍZA