Okázalý pohreb rómskej divy Věry Bílej (†64): Stovky ľudí, facky a kolaps sestry!

ROKYCANY - Nedávno obletela Česko a Slovensko smutná správa, že rómska diva Věra Bíla (†64) odišla do hudobného neba. V sobotu 23. marca sa s ňou rodina, priatelia a fanúšikovia rozlúčili v jej rodných Rokycanoch. Taký pohreb ešte toto mestečko asi nezažilo. Posledné zbohom prišli dať speváčke stovky ľudí.

Pred dvomi týždňami zasiahla hudobnú scénu správa o úmrtí českej divy Věry Bílej, ktorá sa chystala obnoviť svoju umeleckú kariéru. Hoci stihla ešte nahrať pieseň so superstaristom Janom Bendigom, návratu sa už nedožila. Po tom, ako k nej bola privolaná záchranka, speváčka skonala na slabé srdce. V sobotu sa s ňou prišli do jej rodných Rokycian rozlúčiť rodinní príslušníci, priatelia, fanúšikovia či obyvatelia mesta.

Věra Bíla opustila tento svet 12. marca 2019 vo veku 64 rokov. Zdroj: youtube.com

Jej brat Ladislav chcel pre Věru pohreb, ako sa na rómsku divu patrí, a to aj napriek tomu, že problémom mohli byť peniaze. Nakoniec sa im však zrejme podarilo získať potrebné prostriedky a Bíla mala skutočne okázalý pohreb. Speváčku uložili do rakvy, pričom ju prikryli bielou plachtou. Truhla, ktorá bola robená na mieru z dubového dreva kvôli umelkyniným kyprejším rozmerom, bola počas rozlúčky otvorená.

Pred omšou sa na podlahe kostola nazbieralo obrovské množstvo rozlúčkových vencov a mnohí z tých, čo prišli dať posledné zbohom, sa chceli ešte naposledy zosnulej speváčky dotknúť či prihodiť niečo do truhly na jej poslednú cestu. Do zeme tak odchádzala s niekoľkými bankovkami a mincami, aby mala čím zaplatiť cestu do raja, zopár škatuľkami cigariet jej obľúbenej značky a množstvom kvetín.

V sobotu sa s rómskou divou lúčili stovky ľudí. Zdroj: Profimedia

Na poslednú cestu jej hrala cimbalovka Giňovci, teda jej rodina. Hoci chápali, že sa prišlo s Věrou rozlúčiť okolo 1500 ľudí, nepáčilo sa im, že mnohí pri rakve vyťahovali foťáky či telefóny, aby si zosnulú naposledy zvečnili. Pohrebná ceremónia sa preto nezaobišla ani bez vyhadzovu, šťuchancov, zabavenia telefónov a prekvapením nie je ani to, že padla aj nejaká tá facka.

Nakoniec došlo aj ku kolapsu. Věrina sestra Helena nezvládla jej stratu. Pred začiatkom omše mali rakvu zatvoriť, no kvôli Helene to nebolo možné. Celú dobu držala svoju mŕtvu sestru za ruku a hladkala ju. Pohľad to bol natoľko dojemný, že rozplakal aj tých najstatočnejších, ktorí slzy zadržiavali. Helena sa od Věry nedokázala odtrhnúť, a tak nakoniec museli zasiahnuť dvaja príbuzní, ktorí ju odvliekli a pred kostolom ju dokonca museli aj kriesiť. Psychicky pohreb nezvládala a nezúčastnila sa preto ani omše.

Věre Bílej museli dať urobiť rakvu na mieru. Zdroj: Profimedia

Posledné zbohom prišli dať Věre Bílej aj kolegovia z brandže. Dorazili členovia skupiny Kale aj Benga. Nechýbal ani Jan Bendig, s ktorým speváčka nahrala svoju poslednú pieseň, a sprevádzala ho Monika Bagárová. Mladý spevák na pohrebe aj prehovoril k ľuďom. „Až prídete domov, pusťte si jej pesničku, zaspievajte a zatancujte si, pretože Věra sa rada bavila. Ja by som chcel ešte raz poďakovať. Věra, bolo mi cťou, odpočívaj v pokoji,“ cituje slová umelca blesk.cz.