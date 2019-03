Brat Věry Bílej (†64) chce pre speváčku veľkolepý pohreb: No má to jeden háčik... Peniaze nemá!

Smutnú správu o skone Věry Bílej oznámila polícia ako prvému jej bratovi Ladislavovi. Smrť sestry ho zasiahla a takmer odpadol. „Polícia mi povedala, že by som mal zariadiť všetky formality v nemocnici a prevziať Věrine veci, tak som okamžite išiel do Plzne. Tam som ale na pána doktora čakal dosť dlho, mal práve neodkladný prípad. Bolo to skľučujúce čakanie, vôbec som nevedel, čo sa Věre stalo,“ prezradil Giňa českému portálu blesk.cz.

Věre Bílej nevydržalo srdce. Zdroj: youtube.com

Podľa lekára zomrela speváčka ešte v pondelok, päť minút pred polnocou. „Bolo to všetko dohromady, ale vo finále Věre zlyhalo srdiečko. Sestru už nešlo zachrániť, hodinu ju oživovali, ale jej organizmus už bol príliš slabý,“ objasnil. Rómska diva bola totiž silná astmatička, mala slabé srdce, upchávali sa jej žily a brala veľké množstvo liekov.

Ako povedal jej brat, jej najväčším prianím bolo umrieť na pódiu. Chystala comeback a hoci to bolo pre ňu náročné, tešila sa z toho. To posledné, čo chcela, bolo poslednýkrát vydýchnuť v nemocnici. Bohužiaľ, osud to zariadil inak. No aspoň rozlúčku jej chce rodina vystrojiť takú, ako sa na Rómov patrí. „Všetci súrodenci už sme si volali a zhodli sme sa, že to bude pravý veľký rómsky pohreb, pretože taký by si Věra zaslúžila. Prebehne samozrejme v rokycanskom kostole, sme všetci katolíci, kde bude omša s otvorenou rakvou,“ opísal rozlúčku Ladislav.

Jej najväčším prianím bolo umrieť na pódiu a nie v nemocnici. Bohužiaľ, osud to zariadil inak. Zdroj: SITA, Facebook ​

Speváčku pochovajú vedľa jej manžela a v blízkosti adoptívneho syna a jej otca na cintoríne v Rokycanoch. Počas celého pohrebu bude znieť živá hudba. Rómovia, ktorí sa s ňou prídu rozlúčiť, budú hrať a spievať. „Čo to ale presne bude, to musíme dohodnúť,“ povedal Laco s tým, že už riešili aj finančnú stránku.

Takýto pohreb totiž nie je lacný špás. „Musíme sa na to všetci zložiť. Moc toho nemáme, ale dáme, čo máme a možno pomôžu ostatní. Vyprevadiť ale musíme Věru veľkolepo,“ rozplýval sa jej brat. Otázka teda znie, kde na poslednú rozlúčku vezmú peniaze. Pomôžu snáď priatelia, susedia či fanúšikovia? Ktovie.