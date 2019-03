Smutná správa pre hudobný svet: Zomrel rocker Scott Walker

LOS ANGELES - Vo veku 76 rokov zomrel v pondelok Scott Walker, jedna z najtajomnejších a najvplyvnejších postáv v histórii rocku. Americká hviezda s hitmi ako The Sun Ain't Gonna Shine Anymore alebo Joanna, ovplyvnila mnoho umelcov od Davida Bowieho až po Jarvisa Cockera zo skupiny Pulp. Slávnym sa stal ako tínedžerský idol v skupine The Walker Brothers, ale jeho barytón poukazoval na niečo hlbšie.

Spevák experimentoval na svojich psychedelických sólových albumoch, v ktorých objavoval zložitosť lásky a smrti. Walkerovu smrť potvrdila nahrávacia spoločnosť 4AD a nazvala ho "jedným z najobdivovanejších novátorov na poli kreatívnej hudby".

Scott Walker sa narodil v roku 1943 v americkom Ohiu ako Noel Scott Engel. Predtým, ako založil spolu s Johnom Mausom a Garym Leedson skupinu so zavádzajúcim menom Walker Brothers, pracoval ako herec. Po neúspešnom štarte v Spojených štátoch sa presťahovali do Anglicka, kde spôsobili obrovskú senzáciu s hitmi Make It Easy On Yourself a The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Určitý čas boli rovnako populárni ako Beatles a fanúšikovia ich vítali krikom všade, kde sa pohli.