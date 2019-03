Prachař si nechal na ruku vytetovať dcéru: Tatér ho najprv pochválil, potom sa zhrozil!

Jakub Prachař má aktuálne na konte hereckú úlohu v českej romantickej komédii LOVEnie, kde stvárňuje autistického včelára, ktorý sa zamiluje do svojej nevlastnej sestry. Aj kvôli herectvu musí prekrývať a skrývať svoje tetovania - na ľavej ruke nápis „Never try, never know" (neskúsiš, nevieš, pozn. red.), KAM? na prstoch a najnovšie aj svoju dcéru na pravom zápästí.

Nás zaujímalo, či ozdobu ruky, pre ktorú sa spontánne rozhodol s Jarom Slávikom v šou Česko Slovensko má talent, neľutuje. Jakub hneď na to vyhrnul rukáv, ukázal predlaktie a povedal nám:

Okrem toho si už dávnejšie nechal na prsty vytetovať KAM?, pričom sú to začiatočné písmená mien jeho rodiny - Agáty, Kryšpína a Mie. Práve dcérku Miu sa rozhodol Prachař nechať si zvečniť aj samostatne a venoval jej svoje pravé zápästie. „Mám tu svoju dcéru. Som si namaľoval. Som poslal tatérovi svojmu odkaz. Na to on povedal, že na to, že je dcérke rok a pol, tak je fakt šikovná," prezradil Jakub.

Svoju rodinu má vytetovanú na prstoch ľavej ruky. Zdroj: Instagram J.P.

Potom tatérovi ale herec objasnil, že to nekreslila malá Mia, ale obrázok zhotovil on sám. „Nie, ty debil, to som si namaľoval sám. A on na to povedal: Noo, tak to všetka česť," prezradil Jakub, že tatér napokon z jeho umenia veľmi nadšený nebol. Každopádne však tyrkysová kresba bola vytvorená s láskou a to sa počíta.