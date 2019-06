Slizké tajomstvo Jara Slávika odhalené: Je to nechutné!

Jaro Slávik sa väčšinou o informácie zo svojho súkromia nedelí, no pre Jojku urobil výnimku. Ako to už pri ňom býva zvykom, servítku pred ústa si nedával a vypustil zo seba ďalšie zaujímavé vyjadrenie. Nie je žiadnym tajomstvom, že doma majú štvornohého maznáčika, fenku Georgie. Tým však ich zverinec ani zďaleka nekončí a priznal, že vlastní zvieratko, z ktorého majú bežne ľudia zimomriavky a rozkošné im naozaj nepripadá.

Jaro Slávik prezradil, že doma chová africké slimáky.

Aj takto môžu vyzerať africké slimáky. Zdroj: SITA

„Mám dva druhy afrických slimákov – dva druhy a tri veľkosti. To je strašné, to si dieťa vyžiadalo. Africký slimák je taký slizniak, ktorý má ulitu a vie narásť do veľkosti dvadsiatich piatich až tridsiatich centimetrov. Je to dosť nechutné, keď sa na to pozrieš. Nič to nerobí. Rozmnožuje sa to, schováva sa to, žerie to uhorky,“ prezradil Jaro, z čoho je zrejmé, že lásku k týmto tvorom veľmi neprechováva. K svojim deťom však áno, a tak im evidentne splní všetko, čo im vidí na očiach.