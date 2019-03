Slovenské herecké dvojičky znova naraz tehotné: Malachovský bude opäť otcom!

Manželka obľúbeného herca Petra Malachovská čaká bábätko. Podľa vlastných slov je v piatom mesiaci tehotenstva, no dvojica zatiaľ nevie, či sa ich rodina rozrastie o chlapca alebo dievčatko. Sympatická herečka by si však tentokrát priala dievčatko a nie je sama. „Všetci moji chalani by chceli babu, tak dúfam, že to bude baba. Aj ja potrebujem parťáčku, ktorá bude na mojej strane, lebo potom som jediná žena v domácnosti, ktorá kričí na všetkých mojich chlapov," prezradila pre Nový čas blondínka.

Zdroj: Instagram P.M.

Na ďalšieho potomka sa teší aj Sväťo. Ten má okrem Tima ešte staršieho syna Tea, ktorého má z prvého manželstva s Ľubicou Čekovskou. Pre herca to teda bude už tretie dieťa.

Ako dvojica prezradila, bábätko plánovali. A opäť sa im podaril vskutku husársky kúsok! Tehotná je totiž aj Petrina dvojička Lucia Bugalová. Tá by mala porodiť začiatkom leta. Pôrod sestier teda bude len s krátkym odstupom. To isté sa dvojičkám podarilo už pred takmer dvoma rokmi. Vtedy otehotneli taktiež v približne rovnakom čase a porodili len pár dní po sebe.

Zdroj: Instagram P.M.

Či sa sestry na tom medzi sebou dohodli, nevieme. V každom prípade želáme všetko dobré.