Pretvárke je koniec: Známu Slovenku opustil manžel... Už čaká dieťa s inou!

Anna v máji minulého roku hovorila o tom, že krízu s manželom síce mali, no podarilo sa ju zažehnať. „Nebolo to ľahké a viem, že veľa ľudí by to vzdalo. My dvaja, našťastie, nie. Podstatné pre mňa bolo, že môj manžel so mnou neprestal komunikovať ani v tých najťažších chvíľach. Keď sa ľudia rozprávajú, prestanú s monštruóznymi nezmyslami a riešia. Našťastie my obaja máme dosť guráže čeliť následkom. Aj napriek tomu sme dnes už niekde úplne inde v porovnaní so situáciou spred mesiacov,“ vyjadrila sa vtedy s tým, že s Kováčom už prežívajú naozaj spokojné obdobie.

Anna Amenová to už na šťastné manželstvo neuhrá. Jej partner čaká dieťa s inou. Zdroj: Jan Zemiar

To si však zjavne myslela iba ona. Olívia, o ktorej sa šuškalo ako o milenke, je totiž s podnikateľom tehotná. Dvojica sa tým absolútne netají a na sociálnej sieti dokonca pribudlo niekoľko spoločných záberov či otvorených vyjadrení o súkromí. „Typ muža, ktorý buď nevieš vystáť alebo naopak absolútne miluješ,“ napísala vysmiata brunetka k fotke s otcom očakávaného dieťaťa.

Kontroverznému podnikateľovi Michalovi Kováčovi učarovala fitneska Olívia Pohánková. Zdroj: Instagram O.P.

Olívia a Michal spolu čakajú dieťa, brunetka sa s informáciami zo súkromia pochválila aj na Instagrame. Zdroj: Instagram O.P.

Prezradila aj to, že sa o bábätko snažili a netrvalo dlho, kým sa zadarilo. Na adresu missky Amenovej si však uštipačný komentár neodpustila. Keď sa jej niekto z fanúšikov na Instagrame spýtal, ako tehotenstvo zobrala matka dvoch Kováčových detí, Olívia si do nej poriadne rypla. „Ako to asi môže brať. Ale gratulovala Michalovi úprimne zo srdiečka,“ napísala a pridala vyrehotaného smajlíka. „Ktovie, možno konečne po rokoch prijme, že už netvoria pár,“ dodala na záver a pridala ďalší pobavený emotikon.