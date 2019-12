Kríza v manželstve Malachovských: Sama v nemocnici... Sväťo, kde si?!

BRATISLAVA - Škrípe im to! Slovenským šoubiznisom sa šíria správy o kríze v manželstve Petry (33) a Sväťa (47) Malachovských. Herečka sa dokonca odsťahovala z ich spoločného domu, čo sme si potvrdili aj v piatok. Pred víkendom sa sama vybrala na bratislavské Kramáre so svojimi dvomi synmi.

Petra Molnárová a Sväťo Malachovský sa dali dokopy v divadle. Herec potom opustil manželku Ľubicu Čekovskú a dvojica čoskoro očakávala prvého syna. V lete 2018 sa vzali a stali sa manželmi Malachovskými. O rok neskôr privítali v rodine ďalšieho potomka.

Zdroj: TV JOJ

Aktuálne sa však hovorí o kríze. Objavili sa správy, že Petra už ani nežije v spoločnej domácnosti. V piatok sme si overili, že to tak naozaj je. Doobeda odchádzala so svojimi dvomi synmi z bratislavského bytu, kde bývala ešte zaslobodna.

Dvojnásobná mamička sa vybrala s deťmi do nemocnice na Kramároch.

Zdroj: Vlado Benko Jr.

A ako každá mamina by určite privítala pomoc so svojimi drobcami. Najmä, keď jedno z detí je ešte v kočíku. A to druhé návšteva lekára evidentne vyčerpala. Hoci pri príchode na Kramáre kráčal Timo vedľa svojej mamy tlačiacej kočík s malým Markom, po príchode domov to bolo inak. Umelkyňa musela synčeka odniesť na rukách.

Petra Malachovská najprv rozložila kočík. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Potom Petra zobrala malého Marka do paneláku. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Následne odniesla aj unaveného Tima. Zdroj: Vlado Benko Jr.

Hoci herci mávajú doobeda zvyčajne voľno, aktuálne sa Petra na pomoc svojho manžela spoľahnúť nemôže a musí si poradiť sama. Okrem toho, že sa šepká o vážnej kríze, Sväťo je aktuálne podľa všetkého dokonca aj mimo Slovenska. Umelkyňa však svoje súkromie komentovať odmieta. „Petra sa k veci absolútne nechce vyjadrovať, je v šoku z toho, čo sa momentálne deje,” povedal nám človek z jej okolia.