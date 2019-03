Ťažké chvíle Dary Rolins: Slová plné bolesti adresované do neba!

PRAHA - Dara Rolins (46) pred dvomi rokmi prišla o najlepšiu kamarátku, ktorá bola zároveň jej manažérkou. Len 36-ročná Eva Skallová podľahla koncom septembra 2016 zákernej rakovine s ktorou statočne bojovala viac ako rok. Dnes by mladá žena oslávila 38. narodeniny. Pri tejto príležitosti si na svoju spriaznenú dušu speváčka spomenula na sociálnej sieti Instagram. Do neba jej adresovala slová, z ktorých stále cítiť smútok a bolesť.

Koncom roka 2015 Dara Rolins oznámila smutnú správu - jej kamarátka a manažérka Eva Skallová sa pasovala so zákernou rakovinou. „Evička je chorá. Bojuje s rakovinou a my všetci, ktorí ju milujeme, bojujeme s ňou,“ napísala vtedy na sociálnu sieť speváčka.

V septembri 2016 však brunetka svoj boj o život navždy prehrala. Pre všetkých to bol obrovský šok, pretože Eva nestrácala pozitívnu myseľ a s pliagou sa statočne pasovala. Dnes by mladá žena oslávila svoje 38. narodeniny a pri tejto príležitosti speváčka zverejnila na Instagrame status.

„Dnes by mala narodeniny... Myslím na teba, Evička moja. Posielame s Lol pusu do neba,“ napísala Dara Rolins k fotke, na ktorej je spolu so svojou kamarátkou.