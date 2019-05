Najťažšie obdobie v živote Dary Rolins: Opustená chlapom, klamstvá pred dcérou a... Chvíle v slzách!

PRAHA - Vo svete šoubiznisu sa Dara Rolins (46) pohybuje už od svojich siedmich rokov a dobre vie, aké to je byť sledovaný na každom kroku. V roku 2010 si prešla najhorším obdobím vo svojom živote a po rokoch sa k nemu opäť vrátila. To, že aj jej pričinením vyhasol ľudský život, ju zobralo a svojej dcére Lole musela klamať. Ďalšia rana však prišla potom...

Pred deviatimi rokmi si prežila Dara Rolins svoje. Opletačky so súdmi nemali kvôli autonehode konca-kraja a pokoj jej nedala ani verejnosť. V tom čase ešte tvorila pár s otcom svojej dcéry Laury, Matějom Homolom. A práve on bol ten, kto ju v najťažšej chvíli opustil. „Toto mi vtedy ubralo veľa síl, nehovoriac o rozchode s otcom mojej dcéry Matějom, čo bola facka z druhej strany. Neostávalo mi iné, než na tri mesiace odcestovať,“ spomína Dara na to, ako odišla do USA za svojou, dnes už nebohou najlepšou kamarátkou Evou.

Dara Rolins si v roku 2010 prežila svoje na súdoch.

Hoci jej cesta do zahraničia pomohla a ako-tak sa pozbierala, kvôli súdu sa musela napokon vrátiť. Eva bola pre Daru obrovskou oporou, keďže na Homolu sa spoliehať nemohla. „Matěj v tej dobe odišiel. V celej záležitosti sa skutočne vyznamenal. Totálne to vtedy posral,“ povedala speváčka pre portál neovlivni.cz.

Rolins však ani vtedy nestratila zdravý rozum. Veď mala predsa dcéru, ktorá ju potrebovala a nesmela trpieť tým, čo sa okolo jej mamy, a vlastne aj otca, deje. Práve preto sa rodáčka zo Slovenska rozhodla dcéru klamať. Inú možnosť nevidela. „Boli chvíle, keď som plakala, ale pred Laurou som si vymyslela iný smutný príbeh len preto, aby som nehovorila pravdu. Viem, čoho sú niektoré ženy schopné, a o to viac ma teší, že som si udržala zdravý rozum. Aj vďaka tomu je dnes Laura v pohode a náš vzájomný vzťah je dokonalý,“ spomína plavovláska, ktorá v minulosti využívala milosrdnú lož.

V čase, keď Dara Rolins potrebovala najväčšiu podporu svojho partnera Matěja Homolu, on odišiel.

Nech mala akúkoľvek zlosť na Matěja, pred Laurou to najavo nedávala. Nechcela ju stavať medzi dva mlynské kamene. „Pred Laurou som nikdy, a to môžem odprisahať, nenechala vybublať zlosť na jej otca, ktorú som prirodzene mala,“ dušuje sa Dara. Laura ľúbi oboch svojich rodičov a kedykoľvek si Homola pre dcéru prišiel, dokázala ho speváčka aj objať. Dnes už je to samozrejme iné. Objatia sú srdečnejšie, sem-tam padne pusa a oslovujú sa familiárne „mame“ a „tate“ tak, ako kedysi.

S odstupom času dokonca zložil Laurin otec Dare poklonu. „Hovoril: „Klobúk dole, ako si to celé ustála a neposlala ma pred Laurou do patričných miest, pretože si mohla a mala na to právo,“ spomína Slovenka. Ich vzťah však aj vďaka Laure, ktorá ich bude spájať do konca života, dospel do štádia, že Dara sa teší, keď má Matěj prísť. Navyše, keď otváral na skejte jedno podujatie, bola na neho Rolins pyšná, akoby bol stále jej partner. „Až som v bruchu cítila motýle alebo čo,“ dodala s úsmevom.

Dnes spolu Dara Rolins a Matěj Homola vychádzajú opäť dobre a speváčka sa dokonca teší, keď ma prísť. Zdroj: Instagram M.H.