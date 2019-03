Nemehlo Rolins? Doma si spôsobila zlomeninu!

PRAHA - Nie každý deň je nedeľa a darí sa nám. Príkladom toho je aj obľúbená a úspešná slovenská speváčka Dara Rolins (46). Blondínka sa pustila naplno do práce - nakrúcala novinky v Amerike, v Budapešti absolvovala fotenie a strihla si aj akciu kozmetickej firmy. Práve tú však prežívala v spoločnosti bolesti, keďže je "šikovníček" a spôsobila si zlomeninu!

Dara Rolins patrí medzi ľudí, ktorí berú život taký, aký je a všetko, čo sa v ňom udeje, má zmysel. Len pred pár dňami si speváčka spôsobila zlomeninu, a to rovno u seba v kuchyni. Dostala sa tak do roly malého nemehielka a zakopla tak nešťastne, že si zlomila malíček. To sa koniec-koncov môže stať každému.

Dara Rolins je šikovníček - zlomila si malíček. Zdroj: Instagram D.R.

„To sa mi stihlo stať dnes večer, keď som si šla po vodu do kuchyne a zakopla som o stoličku. Zlomila som si malíček," priznala pre český magazín TOP STAR. Hoci však mala dochrámaný prst na nohe, na akcii kozmetickej spoločnosti, ktorej je tvárou, nechýbala.

„Tak trošku sa dnes trápim. Je pekný, je modrý, je veľký, veľmi krásne. Pozri, dve tabletky a je mi lepšie," prezradila speváčka, ako zvládla večerný boj s bolesťou. Ďalší deň po akcii ju čakalo fotenie v Budapešti a na pláne má aj víkendové vystúpenie. O to sa však obáva, ako ho zvládne. „Neviem, či to odspievam. Na stoličke asi," vyjadrila svoje obavy Rolins. Dare prajeme skoré uzdravenie.