Bude svadba? Koptík opäť požiadal Gregorovú o ruku... TOTO je jej odpoveď!

Koptík opäť požiadal Gregorovú o ruku!

Zdroj: Jan Zemiar

PRAHA - Nekonečný príbeh! Vzťah medzi Hanou Gregorovou (66) a jej partnerom Ondřejom Koptíkom (34) budú zrejme už navždy sprevádzať viac či menej šokujúce zvraty. Len nedávno sme čitateľom priniesli správy o tom, že medzi zaľúbencami to má byť opäť ružové, no dnes to tak rozhodne nevyzerá. Mladý taxikár sa totiž rozhodol opäť požiadať svoju polovičku o ruku... a tá ho takto rázne zrušila!