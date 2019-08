Veľký zlom vo vzťahu Gregorovej (66) a Koptíka (34)? Po rozchode a verejnej hanbe... Mladý milenec opäť rieši SVADBU!

Hana Gregorová a Ondřej Koptík sú spolu iba pár rokov, no za ten čas stihli zaplniť stránky bulváru niekoľkokrát. Dvojica si najskôr nažívala šťastne a zo strany mladého milenca prišla dokonca i žiadosť o ruku. Neskôr sa však herečka kvôli nezhodám rozhodla ich vzťah ukončiť.

To ohrdnutý taxikár neniesol vôbec dobre. Zabudol na džentlmenské spôsoby a svojej bývalej partnerke vyrobil v médiách a na sociálnych sieťach doslova peklo. Na svojom facebookovom profile sa neštítil rozoberať detaily z ich spálne a neskôr vyrukoval s tým, že Gregorovej leží v žalúdku takmer celý slovenský šoubiznis.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdá sa však, že herečka mu zákernosti odpustila a svojho milenca vzala na milosť. Dnes už tak opäť tvoria pár a Koptík sa pre český portál extra.cz o ich vzťahu vyjadruje len v superlatívoch. „Niet čo povedať, žijeme dobrý život a sme šťastní, to je celé,” povedal pre spomínaný portál.

I keď je pri detailoch o ich spoločnom živote je tentokrát opatrný, otázka svadby mu, zdá sa, stále nedá spávať. Herečku požiadal o ruku neúspešne už dvakrát, no mladík sa nevzdáva a je ochotný skúšať to ďalej. „Je to veľmi citlivá téma a ja už sa pre médiá nevyjadrujem. Žijem spokojný život. Ak sa ale bavíme o svadbe, ja nemôžem a ani si netrúfnem hovoriť za Hanku, to mi neprináleží. Pokiaľ ide o mňa, mám z minulosti takmer doriešené nejaké finančné záväzky a Hanku by som si rád vzal. Samozrejme, musela by chcieť aj ona. A ja nebudem hovoriť o jej stanovisku. Keby ale chcela, určite budem rád a pôjdem do toho,” zastrája sa.

Hana však už v minulosti povedala na jeho žiadosti rázne nie a vyzerá to, že po smrti dlhoročného manžela, českého herca Radoslava Brzobohatého (†79), už o manželstvo záujem nemá. Ktovie, či teda príde aj na tretiu Koptíkovu žiadosť a aká bude nakoniec herečkina odpoveď.