Gregorová má problémy, ledva chodí: Mladý milenec ukázal svoju tvár

Vdova po obľúbenom českom hercovi Radkovi Brzobohatom trpí zdravotnými problémami. Trápia ju ťažkosti s chôdzou. Nielenže má na pravej nohe pätnú ostrohu (výrastok na päte, pozn. redakcie), ale na ľavej strane ju neposlúcha bedro. Z tohto dôvodu sa musel Koptík premeniť doslova na pomocníčku v domácnosti a svoju staršiu partnerku dokonca prenášať po byte.

Gregorová má problémy s chôdzou. Zdroj: TV JOJ

Svoje problémy zverila herečka do rúk odborníkov a absolvovala niekoľko vyšetrení, medzi ktorými mala byť aj magnetická rezonancia. „Mala veľké trápenie najmä cez prázdniny. Bola prakticky stále u doktora a Ondřej jej pri chôdzi dosť pomáhal,“ prezradil zdroj z okolia milencov pre extra.cz. Koptíkovu pomoc potrebuje ako soľ. Keď sa objavili problémy s pätou, nadmerne zaťažovala ľavú stranu a tá sa prihlásila o slovo. Známa Slovenka preto teraz len s ťažkosťami zvláda chôdzu.

Herečke doma počas obdobia zdravotných problémov pomáha jej milenec. Zdroj: Facebook OK

Podľa zdroja blízkeho čiernovláske a jej mladému partnerovi je Ondřej doslova výhra. „Hanka hovorila, že Ondřej je zlatíčko a veľa jej pomáha. Bez neho by bežné veci v domácnosti zvládala len veľmi ťažko. Našla si dobrého chlapa, ktorý ju skutočne miluje,“ opísal človek z okolia ich situáciu. Koptík sa tak skutočne javí ako partner so všetkým, čo k tomu patrí, a to aj napriek tomu, že po ich rozchode minulý rok vytiahol na partnerku skutočne šokujúce informácie.