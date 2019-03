ŠOK! Zarytý odporca manželstva Jan Kraus prekvapil: Oženil sa!

PRAHA – Hoci bol obľúbený komik Jan Kraus (65) už ženatý s Janou Krausovou (65), ďalšie manželstvo s partnerkou Ivanou Chýlkovou (55) vehementne odmietal. A tak s herečkou žili takpovediac na divoko. Svoju lásku spečatili spoločným potomkom a to im stačilo. O to šokujúcejšie je zistenie, že sa herec predsa len oženil!

V minulosti bol Jan Kraus už raz ženatý, a to s herečkou Janou Krausovou. Ich manželstvo však nevydržalo a komik si doslova vymenil partnerku s Karlom Rodenom, ktorý sa kedysi objavoval po boku Ivany Chýlkovej. Tá už niekoľko rokov tvorí s Janom Krausom jeden z najstabilnejších párov českého šoubiznisu.

Jan Kraus a Ivana Chýlková sa po rokoch nakoniec predsa len vzali. Zdroj: HBO/TV Nova

Spoločne žili roky takpovediac na divoko a obaja svadbu zaryto odmietali. Veď na čo by im bola? Mali sa radi aj bez papiera. Práve pre ich postoj šokovala verejnosť informácia, že dvojica sa nakoniec predsa len zosobášila. „Manželstvo má zmysel len kvôli majetku. Je to právny inštitút. Na druhej strane, keď som to preštudoval, ono to nie je také jednoduché,“ prezradil týždenníku Sedmička moderátor.

Zásadným impulzom bolo pre dvojicu to, že ak by sa jednému z nich niečo nedajbože stalo, dedičské konanie by sa mohlo poriadne naťahovať. Museli by totiž dokazovať, že spolu skutočne žili aj napriek tomu, že neboli svoji. „Ja som k tomu mal veľa rokov taký jednoznačný prístup – na čo? Ivanka ešte viac než ja. A potom mi niekoľko odborníkov povedalo, že to nie je úplne jednoduché,“ vysvetlil Kraus. Prezradil dokonca aj to, že manželmi sú už celých 10 rokov!

Hoci Jan Kraus manželstvo zaryto odmietal, nakoniec sa predsa len oženil. Zdroj: Facebook J.K.