Panický strach slovenskej krásky: Nezaberali tabletky ani alkohol... Pomohla až táto divná praktika!

Informácia sa na verejnosť dostala koncom januára, keďže Petra sa stiahla do ústrania. Neskôr sa prostredníctvom sociálnej siete skontaktovala so svojimi fanúšikmi, ktorým opísala chvíle plné žiaľu. Zlomené srdce si odišla liečiť na Maledivy, kde sa vyrovnávala s krutou ranou osudu v prítomnosti svojho manžela Martina.

Po návrate sa zverila, že aj počas letu na dovolenku prežívala obrovský strach. Ťažké chvíle jej ešte viac znepríjemňovala fóbia z lietania. Hoci sa s ňou pokúšala vyrovnať pomocou tabletiek či mierneho množstva alkoholu, nedokázala si pomôcť. „Keď nám zomrela dcérka, rozhodli sme sa odísť. Problém nastal ale v tom, že odísť v zime k moru sa len tak autom nedá. A ja si najviac oddýchnem na slnku pri vode. Keďže som si vybrala destináciu a mala som letieť presne 6-krát, začala som hľadať,“ vyjadrila sa.

Zdroj: Instagram P.S.

Petra sa postavila svojmu strachu z lietania. Zdroj: Instagram P.S.

Pomoc napokon našla vďaka vskutku netradičnej praktike. „Bola som ochotná vyskúšať všetko a dopátrala som sa k hypnoterapii. Na prvé sedenie som išla už týždeň a pol po tej strašnej udalosti a bolo to to najlepšie rozhodnutie. Raz týždenne až do dovolenky a okrem strachu z lietania som sa lepšie vyrovnala s tou paralyzujúcou bolesťou (neodišla, nepotlačila som ju, naučila som sa jej čeliť) a všetkým, čo ma trápilo,“ prezradila Petra s tým, že túto terapiu rozhodne odporúča všetkým, ktorí sa potrebujú vyrovnať so svojou bolesťou či čeliť strachu.