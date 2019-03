Ťažké obdobie moderátorky Malachovskej: Utiekla pred ním do zahraničia!

Iveta Malachovská

Zdroj: Vlado Anjel

BRATISLAVA - Už to bude rok, čo Iveta Malachovská (53) navždy prišla o svoju milovanú mamu Martu (†73), ktorá dlho bojovala so zákernou rakovinou. Strata matky bola pre moderátorku skutočne ťažkým obdobím, a to sa pretavilo aj do uplynulých Vianoc. Pre tmavovlásku totiž stratili význam, a tak s manželom Martinom Malachovským (51) "ušli" do zahraničia.