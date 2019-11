Pred rokom prežila najväčšiu stratu: Slovenská kráska prišla o dieťa a teraz... Je z nej mama!

Ešte minulý rok sa podelila so šťastnou novinkou, že sa stane mamou na sociálnej sieti. S manželom sa pripravovali na príchod dcérky na svet, no osud to zariadil inak a o dievčatko tri týždne pred pôrodom prišli. Petra Sliacka znášala stratu veľmi ťažko. Odišla na do zahraničia vyliečiť si zlomené srdce a manžel Martin bol jej obrovskou oporou. Ťažkú životnú skúšku ustáli.

Petra Sliacka s manželom Martinom sa stali rodičmi. Zdroj: instagram.com/petra_sliacka ​

Ich mala Amélia prišla na svet s netlčúcim srdiečkom. Hoci si Petra kládla dookola tú istú otázku, čo sa stalo, nevedela ani ona, ani lekári. Na čas zmizla aj zo sociálnych sietí, keďže v ťažkom období sa našli aj ľudia, ktorí reagovali nevhodne a navážali sa do nej. Ešte v marci Peťa zdieľala fotku na Instagrame z Instanbulu, no potom sa znovu odlmčala.

Petre Sliackej bolo po strate dcérky Amélie dopriate stať sa mamou. Zdroj: Instagram P.S.

Až doteraz. A pochválila sa rovno tou najkrajšou správou. Z Peti a jej manžela Martina sa stali šťastní rodičia a kráska na svet priviedla bábätko. Obom srdečne gratulujeme a prajeme veľa zdravia.