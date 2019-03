Patrasová po búračke prvý raz v spoločnosti: PREBOHA, to čo tam predvádzala?!

PRAHA - Dagmar Patrasová (62) sa od nehody spôsobenej alkoholom za volantom, ktorú mala v decembri, v spoločnosti neobjavovala. Až doteraz. V pondelok sa totiž ukázala na krste CD Radima Flendera, kde zastávala funkciu krstnej mamy. Všetko by bolo v poriadku, keby sa potom nesprávala ako pubertiačka!

Tesne po Vianociach si Patrasová poriadne zavarila. S alkoholom v krvi sadla za volant a uháňala do divadla. To sa je však vypomstilo a stala sa účastníčkou búračky. Dokonca aj divadlo sa vtedy rozhodlo odstaviť ju do konca februára z predstavení. Od spomínaného incidentu sa herečka v spoločnosti neukazovala. V pondelok sa však objavila na krste CD Radima Flendera s názvom Stanice svět. Novinku totiž krstila a stala sa tak jej kmotrou.

Všetko by bolo v poriadku, no Patrasová sa pred objektívmi začala správať doslova ako pubertiačka. Keďže tvorí pár s Talianom Vitom, ktorý ju nesprevádzal, v telefóne si otvorila jeho fotografiu a s mobilom pózovala. Dokonca na jednom zo záberov naznačuje bozk Vitovi. Nuž, láska to byť môže, ale uznajte sami, správa sa takto dospelá žena po šesťdesiatke? Navyše, celú túto maškarádu sledovala aj jej dcéra Anna, ktorá jej na akcii robila garde.

Dáda sa chovala nanajvýš pubertiacky. Zdroj: Profimedia ​