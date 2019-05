EXKLUZÍVNE Deň D Jasminy a Rytmusa: Nevesta prišla na zámok už včera, po ženíchovi ani stopy... Máme FOTO!

Ak by ste čakali, že nevesta vo svoj veľký deň slávnostne príde v nablýskanej limuzíne, ste na omyle. Dvojica si to zariadila inak. Jasmina totižto dorazila do zámockého hotela v Pezinku, kde sa bude svadba konať, v úplnej tajnosti už v piatok večer. Na miesto dorazila na svojom luxusnom SUV po 18-tej hodine v spoločnosti sestry Alexandry a synovca, no prekvapilo bez ženícha, rapera Rytmusa.

Večer pred svojím veľkým dňom si brunetka užila v priestoroch hotela v spoločnosti šiestich blízkych ľudí. Medzi tými nechýbala jej kamarátka a zároveň šéfka Gabika Drobová, módny návrhár Milan Švingál a v neposlednom rade milovaná sestra. Svadobčania na mieste prespali, aby od skorých ranných hodín mohli začať pracovať na prípravách na najdôležitejší moment Jasmininho života.

Nám sa tajný príchod nevesty podarilo zachytiť. Pozrite si exkluzívne zábery budúcej pani Vrbovskej, ktoré sme V Pezinku nafotili deň pred svadbou.

Jasmina Alagič dorazila do Pezinského zámku v piatok po 18-tej hodine. Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar,

Jasmine Alagič robila spoločnosť sestra so synovcom. Zdroj: Jan Zemiar

Večer pred svadbou žiarila Jasmina Alagič šťastím. Dozvedela sa totiž, že personálu hotela sa podarilo krátko pred jej veľkým dňom spojazniť fontánu. Zdroj: Jan Zemiar

Posledné prípravy na veľký deň Jasminy Alagič a Rytmusa finišujú. Zdroj: Ján Zemiar,

Viac exkluzívnych záberov si môžete pozrieť v našej GALÉRII»