Tajná svadba v slovenskom šoubiznise? Známy herec (46) si vraj vzal o 20 rokov mladšiu kolegyňu!

Do redakcie nám prišiel tip od čitateľa, podľa ktorého si mal herec v tichosti vziať svoju kolegyňu Moniku Potokárovú. Tá aktuálne pôsobí v činohre SND, no verejnosti je zrejme skôr známa z jojkárskeho Paneláku či markizáckeho seriálu Atletiko Cvernofka. Apropo, v čase, keď hrala v Paneláku (2014 pozn. red), tvorila pár s jeho režisérom Romanom Fabianom.

Monika Potokárová (v strede) mala padnúť do oka hercovi Robovi Rothovi.

Robo Roth sa vraj v tichosti oženil o svojou mladou kolegyňou. Zdroj: NOS OSF

Robo sa v tom istom roku rozviedol s manželkou, v ten nasledujúci sa už na verejnosti objavoval s filmárkou Bobou Baluchovou. Najnovšie to vyzerá tak, že umelec dostal chuť na "mladé mäsko" a dal sa dokopy s Monikou, čo nám potvrdilo aj niekoľko ľudí zo zákulisia televízie, kde brunetka istý čas nakrúcala. Podľa nášho čitateľa sa však ich vzťah mal dokonca vyvinúť až natoľko, že sa počas nedávnej dovolenky v tichosti vzali.

„Herec Robert Roth s jeho mladou kolegyňou Monikou Potokárovou z činohry SND sa v marci na spoločnej dovolenke zosobášili," napísal nám. Hoci sa nám ani s jedným z údajných novomanželov nepodarilo do vydania článku skontaktovať, z hereckých kruhov sme sa dozvedeli, že ak je táto informácia pravdivá, nešlo by o nič šokujúce. „Tak toto by ma vôbec neprekvapilo. Oni sú dosť podobné nátury, rozumejú si, čiže by to aj vychádzalo,“ vyjadril sa náš zdroj z divadelného prostredia.