Speváčka Dominika Mirgová otvorene: Druhé dieťa?!

BRATISLAVA - Už neuveriteľných desať rokov ubehlo, odkedy sa Dominike Mirgovej (27) rozbehla kariéra speváčky po tom, ako sa dostala do finálovej zostavy speváckej súťaže Superstar. Darí sa jej, finišuje so štvrtým albumom, na piesňach spolupracuje s mnohými známymi menami a má krásnu rodinu. Nám otvorene priznala, či s manželom chystajú svoju famíliu rozšíriť.

Sympatickú speváčku sme stretli v spoločnosti, kde doslova žiarila a svojou energiou dobíjala aj všetkých naokolo. Momentálne sa jej darí a nás zaujímalo, čo chystá a aké má plány do budúcnosti.

Momentálne dokončuje svoj v poradí štvrtý album s názvom „Toto som ja", má za sebou niekoľko úspešných spoluprác a chystá sa na turné po Slovensku. Rodina je jej v kariére veľkou oporou a dokonca jej synček sa objavil aj vo videoklipe k skladbe „Noc patrí nám".

"Malý už je taký parťák. Už sa dá s ním ísť niekam von, aj na dlhšie trate, zobrať ho na cesty, rozprávať sa s ním inak. Už je naozaj taký parťák, že si užívam toto obdobie," prezradila nám Dominika o štvorročnom Peťkovi.

Malý Peťko je pre Dominiku parťák. Zdroj: Instagram D.M.

Usmievavá plavovláska už v minulosti priznala, že by chcela aj ďalšie dieťatko. A nie je to inak ani dnes. „Plány sú, ja by som veľmi chcela druhé bábätko, ale teraz určite ešte na to nie je čas. Nie som pripravená, nechcem teraz ešte," prekvapila Dominika svojou odpoveďou.

Mnohých možno zarazí, že keď je Peťko už tak veľký, speváčka sa necíti byť pripravená na druhého potomka. Na to má však pragmatický dôvod: „Tým, že teraz naozaj sa venujem tej kariére naplno... Nevedela by som si predstaviť, že mať pri ňom teraz ďalšie "starosti" a nevenovať jemu toľkú pozornosť. Takže my si ho teraz užívame, užívame si kariéru tak, ako je," vysvetlila Mirgová. Speváčka prezradila aj oveľa viac, a to sa dozviete v našom videorozhovore vyššie.