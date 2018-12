Dominika Mirgová pod paľbou kritiky: TOTO odkazuje ľuďom za nechutné poznámky!

BRATISLAVA - Na hlavu Dominiky Mirgovej (26) sa nedávno zniesla veľká vlna kritiky. Speváčka si odniesla množstvo nepríjemných komentárov, pretože sa v novom klipe k piesni Noc Patrí nám odvážila obliecť do sexi oblečenia. Kým v zahraničí je niečo také bežnou praxou, našej speváčke Slováci vyčítali, že by mala prihliadať na to, že je matkou...

Mirgovej sledovatelia zrejme zabudli na to, že mladá speváčka je síce v súkromí starostlivou matkou a manželkou, ale tak ako každá umelkyňa, aj ona chce vo svojich videách vyzerať dobre, pretože ich potrebuje odprezentovať. Nepríjemné komentáre ju preto celkom prekvapili. Neboli totiž len o vyslovení názoru. Niektorí sa neštítili používať vulgarizmy a Dominiku odporne urážali.

„Ja som sa od takýchto hejtov už dávno odosobnila. Každý má svoj názor, nech si ho kľudne vyjadrí. Ale prečo chce silou-mocou človeku ublížiť,“ povedala nám hneď na úvod. „To jediné ma zaskočilo. Veď ľudia ma poznajú. Som iná, okej, ale ja sa tak teraz cítim dobre. Toto som ja, teraz to tak cítim a budem to tak robiť,“ hovorí Dominika, ktorá v bežnom živote obľubuje tepláky a na verejnosť pokojne vyrazí nenalíčená s vlasmi v cope.

Ako nám vysvetlila, prostredníctvom svojich videí si plní sny a k tomu patrí aj možno pre niekoho občas extravagantnejší výzor. „Keď dávam von klip, musím ho odprezentovať. A, samozrejme, v tých klipoch si v podstate umelci plnia sen. Ja som si chcela zahrať sexi divu na štýl J-Lo. Tak kedy to mám vyskúšať? Mám to skúšať za mužovým chrbtom, že sa tak oblečiem niekde na diskotéku? V takom body? Asi nie. Počas toho natáčania tam bol celý čas Peťo a bol úplne v pohode. Mám skvelého muža. Rešpektuje moju kariéru, moju tvorbu ,všetko. Ja som za to veľmi vďačná,“ konštatovala Dominika na dresu poznámok, ktoré sa týkali aj jej manžela.

V manželovi Petrovi má Dominika obrovskú oporu. Zdroj: Jan Zemiar

Na druhej strane, speváčka si dobre uvedomuje, že názory ľudí neovplyvní, a tak sa rozhodla robiť to, čo sama považuje za správne. A čo týka videa, celá kauza nakoniec vzbudila pozornosť verejnosti natoľko, že si video pozrelo mnoho ďalších ľudí. „Ja hovorím, že my sme teraz v takom rozpoložení, užívame si to, hovoríme, že aj zlá reklama je reklama, všetko sa má pre niečo diať,“ uzatvorila blondínka. Zároveň však dodala, že je zvláštne, že nikto nerieši trebárs nahé scény herečiek, ktoré majú doma mužov a deti rovnako ako ona.

Ak vás zaujíma, ako Dominika plánuje sviatkovať, čo si k Vianociam praje jej synček Peťko, či jej manžel pomáha so sviatočnými prípravami, pozrite si náš video rozhovor vyššie.