Dominika Mirgová šokovala výzorom: O niekoľko kíl ľahšia... Wau, to je šupa!

BRATISLAVA - Wau, vyzerá čoraz lepšie! Nie je tomu tak dávno, čo si Dominiku Mirgovú verejnosť podávala pre zopár kíl navyše a výraznejšie ženské krivky. Už niekoľko mesiacov však na sebe speváčka maká a zmena je čoraz viditeľnejšia. Keď vo štvrtok večer dorazila na párty The Voice Česko-Slovensko, mnohým vyrazila dych. To je ale postavička!

Blondínka vyzerá stále lepšie a lepšie a vidno, že na svojej figúre pravidelne pracuje. To, že pochudla, bolo zreteľné už v momente, keď vošla do jedného z bratislavských podnikov, hoci na sebe mala voľný žltý kabát. No až vo chvíli, keď ho rozopla, bolo zrejmé, že zmena je naozaj razantná. V čiernych obtiahnutých šatách Dominika predviedla osí pás a najväčší úbytok na váhe vidno práve v tejto partii.

Dominika Mirgová na párty ukázala perfektnú schudnutú postavičku. Zdroj: Jan Zemiar

Najbadateľnejšiu zmenu vidno v oblasti pásu. Zdroj: Jan Zemiar

Speváčka v poslednom období žiari čoraz viac a na prvý pohľad vidno, že je so sebou spokojná a darí sa jej ako v práci, tak aj v súkromnom živote. I keď si nikdy z kíl navyše ťažkú hlavu nerobila a netrpela ani žiadnou veľkou nadváhou, treba uznať, že štíhle telo jej mimoriadne pristane a hejterom, ktorí jej odkazovali, aby konečne schudla, svojím progresom nekompromisne zavrela ústa. Nuž, aj takto môžu vyzerať mamičky. Zjavne stačí len chcieť a začať makať!