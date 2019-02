Jojkárska hviezdička sa s tým nekašle: Vo fitku hore BEZ!

BRNO - Víťazka jojkárskej reality šou Hotel Paradise Nela Slováková (28) sa môže pýšiť sexi postavičkou a je si toho patrične vedomá. Nie je to len genetika, ale začala na sebe aj makať nielen zmenou stravy, ale dáva si do tela aj vo fitku. A práve odtiaľ poslala odkaz všetkým svojim hejterom. V pančuškách a hore bez!

Jedni ju milujú, ďalší neznášajú. Nela si však z názorov ľudí ťažkú hlavu nerobí a žije život podľa seba. Je šťastne zamilovaná do popradského hokejového obrancu Lukáša Kozáka. Blondínka má šťastie, že našla rovnako správne trafeného človeka ako je ona sama, ktorý si dokáže urobiť srandu aj sám zo seba.

Nela Slováková s Lukášom Kozákom sa skutočne našli. Zdroj: Instagram N.S.

Na instagramovom profile Slovákovej sa nazbierali nielen jej skutoční fanúšikovia, ale aj hejteri. Práve im sa snažila Nela vytrieť zrak jedným z posledných zverejnených postov. Fotku si strihla po tom, ako si odkrútila tréning vo fitku. Pred zrkadlo sa postavila v pančuškách a hore bez.

„Nebudem vám rozprávať, aká dokonalá som. Ja vám to ukážem. Kde má Rytmus v tej jeho známej pesničke? Mám v **** celý svet," odkázala všetkým, ktorí by si chceli do blondínky opäť raz kopnúť pre jej postavu či správanie. Nela je jednoducho svojská... Nela sa s tým nekašle a má v **** celý svet! Zdroj: Instagram N.S.