Celeste Buckingham vyvetrala na plese aj nového partnera: Žiarila nielen vďaka šatám!

Celeste svoj vzťah s českým podnikateľom zo začiatku tajila. Neskôr však priznala farbu a tento párik je čoraz viac vidieť aj na verejnosti. Speváčka ho tentokrát prevetrala na honosnom plese a nás zaujímalo, čo sa jej na partnerovi páči najviac. „Zaujíma ma všeobecne ako človek, čo sa týka aj osobnosti, aj povahy, ale aj výzoru samozrejme... Dúfam, že z jeho strany to má to isté, ale myslím, že sme si sadli povahovo. A to je dôležité.„

Celeste priznáva, že ako partnerka je dosť nenáročná: „Mne naozaj máločo vadí na človeku, čo sa týka takých tých zvykov alebo zlozvykov.” Dôležité je pre ňu, aby bol človek úprimný a aby si navzájom venovali čas a lásku.

Je vidieť, že speváčka má vo svojich hodnotách jasno a prejavuje sa to aj na vnímaní samej seba. „Dlho to trvalo a vôbec to nebola ľahká cesta, ale z druhej strany, myslím si, že každý si k tomu vie nájsť nejakú svoju cestu, svoj spôsob, ako vnímať sám seba. Je to každodenný boj, byť sám so sebou spokojná či spokojný,” reaguje mimo iného aj na kritiku, ktorou ju niektoré médiá v poslednom čase bombardujú kvôli jej ženskejším krivkám.

Celeste si však z podobných reakcií hlavu robiť nemusí. Na plese jej to neskutočne pristalo. Paradoxne, krásna speváčka nezvolila róbu od žiadneho zo zvučných návrhárov, no jej šaty mali doslova dušu. Ušili ich žiaci súkromnej odbornej školy Biela Voda v Kežmarku, ktorú speváčka aktívne podporuje.

