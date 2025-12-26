Zákonodarný rok v číslach: Poslanci v tomto roku schválili 113 zákonov, 21 z nich v zrýchlenom režime

BRATISLAVA - Národná rada (NR) SR v tomto roku schválila 113 zákonov. Z toho 21 prijala v skrátenom legislatívnom konaní. Z celkového počtu bolo 97 návrhov z dielne vlády a 16 poslaneckých návrhov. Vyplýva to zo štatistík zverejnených na webe parlamentu.
Od začiatku aktuálneho volebného obdobia od jesene 2023 prijala NR SR celkovo 253 zákonov. Dvestodesať bolo z dielne vlády a 43 z dielne poslancov. V zrýchlenom režime sa z nich prebralo 60 návrhov.
Parlament môže na návrh vlády prijať zákon v skrátenom legislatívnom konaní za mimoriadnych okolností. Ide o prípady, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody.