Juhokórejskí prokurátori pritvrdzujú voči exprezidentovi: Žiadajú pre neho 10 rokov väzenia

SOUL - Juhokórejskí prokurátori v piatok požiadali o desaťročný trest odňatia slobody pre bývalého prezidenta Jun Sok-jola za marenie spravodlivosti a ďalšie obvinenia súvisiace s jeho pokusom o vyhlásenie stanného práva v roku 2024. Informujú o tom agentúry Jonhap a AFP.
Exprezident Jun vyhlásil stanné právo vlani 3. decembra. Tvrdil, že opozičná strana paralyzuje štátne záležitosti a že sú potrebné núdzové opatrenia na vykorenenie proseverokórejských síl a obranu ústavného poriadku. Národné zhromaždenie vtedy obsadili vojaci, aby zabránili poslancom zrušiť prezidentov dekrét. Aj napriek tomu parlament odhlasoval odvolanie stanného práva len niekoľko hodín po jeho vyhlásení. Jun v decembri nástojil na tom, že jeho rozhodnutie vyhlásiť stanné právo bolo oprávnené v boji proti „pročínskym, proseverokórejským a zradným aktivitám“.
Exprezident čelí v súvislosti s vyhlásením stanného práva viacerým obvineniam v rámci štyroch súdnych procesov, vrátane obvinení z vedenia vzbury, za čo mu v prípade uznania viny hrozí trest smrti, vysvetľuje AFP. Prokurátori v piatok argumentovali, že Jun maril spravodlivosť tým, že v januári bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali, a vylúčil deviatich členov kabinetu zo zasadnutia, na ktorom sa malo prerokovať jeho vyhlásenie stanného práva. Súdny proces v súvislosti s marením spravodlivosti bude v tomto prípade podľa agentúry Jonhap prvý, ktorý sa skončí. Súd v Soule by mal vyniesť verdikt v januári.