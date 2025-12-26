Piatok26. december 2025, meniny má Štefan, zajtra Filoména

Juhokórejskí prokurátori pritvrdzujú voči exprezidentovi: Žiadajú pre neho 10 rokov väzenia

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Lee Jin-man, Pool, File, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SOUL - Juhokórejskí prokurátori v piatok požiadali o desaťročný trest odňatia slobody pre bývalého prezidenta Jun Sok-jola za marenie spravodlivosti a ďalšie obvinenia súvisiace s jeho pokusom o vyhlásenie stanného práva v roku 2024. Informujú o tom agentúry Jonhap a AFP.

Exprezident Jun vyhlásil stanné právo vlani 3. decembra. Tvrdil, že opozičná strana paralyzuje štátne záležitosti a že sú potrebné núdzové opatrenia na vykorenenie proseverokórejských síl a obranu ústavného poriadku. Národné zhromaždenie vtedy obsadili vojaci, aby zabránili poslancom zrušiť prezidentov dekrét. Aj napriek tomu parlament odhlasoval odvolanie stanného práva len niekoľko hodín po jeho vyhlásení. Jun v decembri nástojil na tom, že jeho rozhodnutie vyhlásiť stanné právo bolo oprávnené v boji proti „pročínskym, proseverokórejským a zradným aktivitám“.

Exprezident čelí v súvislosti s vyhlásením stanného práva viacerým obvineniam v rámci štyroch súdnych procesov, vrátane obvinení z vedenia vzbury, za čo mu v prípade uznania viny hrozí trest smrti, vysvetľuje AFP. Prokurátori v piatok argumentovali, že Jun maril spravodlivosť tým, že v januári bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali, a vylúčil deviatich členov kabinetu zo zasadnutia, na ktorom sa malo prerokovať jeho vyhlásenie stanného práva. Súdny proces v súvislosti s marením spravodlivosti bude v tomto prípade podľa agentúry Jonhap prvý, ktorý sa skončí. Súd v Soule by mal vyniesť verdikt v januári.

Viac o téme: ExprezidentProkuratúraObvinenie Súd Južná KóreaJun Sok-jol
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Pápež Lev XIV. odslúžil
Pápež Lev XIV. odslúžil prvú polnočnú omšu svojho pontifikátu
Zahraničné
Kim Čong-un
Kim sledoval testovanie nových protivzdušných rakiet v Japonskom mori
Zahraničné
Kórea chce hradiť liečbu
Kórea chce hradiť liečbu plešatosti zo zdravotného poistenia: Pre mladých ľudí ide o otázku prežitia
Zahraničné
Južná Kórea a Rusko
Južná Kórea a Rusko rokovali o jadrovom programe a bezpečnostných otázkach KĽDR
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenský reprezentant v rýchlostnom lyžovaní Michal Bekeš praje k Vianociam a novému roku
Slovenský reprezentant v rýchlostnom lyžovaní Michal Bekeš praje k Vianociam a novému roku
Zoznam TV
Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Folkloristi sa počas sviatkov menia na koledníkov
Správy
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Každé Vianoce sú vždy originálne a nové, s novým posolstvom, uviedol Judák
Správy

Domáce správy

Zákonodarný rok v číslach:
Zákonodarný rok v číslach: Poslanci v tomto roku schválili 113 zákonov, 21 z nich v zrýchlenom režime
Domáce
Ilustračné foto
Pošta mení od nového roka pravidlá: PREHĽAD nových taríf! Za TOTO si priplatíte, niektoré poplatky sa RUŠIA
Domáce
VÝPADOK bánk postihol aj
VÝPADOK bánk postihol aj Slovensko: Bankové prevody sú POZASTAVENÉ! Peniaze uvidíte až po sviatkoch
Domáce
Ako upiecť dokonalé medovníky? Medovnikárka prezradila tajomstvo surovín a prípravy
Ako upiecť dokonalé medovníky? Medovnikárka prezradila tajomstvo surovín a prípravy
Bardejov

Zahraničné

Kambodža obvinila Thajsko zo
Kambodža obvinila Thajsko zo zintenzívnenia bombardovania ynapriek obnovenie prímeria
Zahraničné
REKORDNÁ výhra v americkej
REKORDNÁ výhra v americkej lotérii: Šťastlivec uhádol jackpot vo výške 1,8 miliardy dolárov!
Zahraničné
Juhokórejskí prokurátori pritvrdzujú voči
Juhokórejskí prokurátori pritvrdzujú voči exprezidentovi: Žiadajú pre neho 10 rokov väzenia
Zahraničné
Nigéria potvrdila operáciu: Spojené
Nigéria potvrdila operáciu: Spojené štáty zaútočili na teroristické ciele v Nigérii
Zahraničné

Prominenti

Zdeněk Troška SKRITIZOVAL vianočné
Zdeněk Troška SKRITIZOVAL vianočné rozprávky: Robia ich ľudia, ktorí k nim nemajú VZŤAH! Neni to ono
Domáci prominenti
73 rokov od premiéry
73 rokov od premiéry Pyšnej princeznej: Aha, ako vyzerá hlavná predstaviteľka (93) rozprávky!
Domáci prominenti
Desivá spomienka na vianočné
Desivá spomienka na vianočné sviatky: Zastrelili slovenského speváka policajti?!
Osobnosti
Svadby 2025: Tieto celebrity
Svadby 2025: Tieto celebrity sa zosobášili TAJNE, tieto v zahraničí a Jančík sa ženil v stodole!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TOTO sa vo vesmíre
TOTO sa vo vesmíre nerieši nahlas: Ako zvládajú astronautky menštruáciu? Jednoznačná odpoveď na TABU tému
Zaujímavosti
Po operácii v Turecku
DESIVÁ daň za ušetrené peniaze: Turecký zubár jej zničil prepážku! Žena prežíva hrôzu, jej nos ODPADOL
Zaujímavosti
Ak objavíte tieto príznaky
Ak objavíte tieto príznaky na nohách, neignorujte ich: Môže vám ísť o život
vysetrenie.sk
FOTO klokan Skip
Psík nie je originálny: Otec chcel dať deťom KLOKANA! Vianočný darček UŠIEL skôr, než ho videli deti
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá trasa je znovu
Dôležitá trasa je znovu obnovená: Východniarov čaká aj jedna veľká novinka
regiony.zoznam.sk
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Čas na prestup v
Čas na prestup v známej stanici sa výrazne skráti: Žilinský kraj hlási viaceré novinky
zilina.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Očakávané zvýšenie dôchodkov sa blíži: Kto, kedy a o koľko viac dostane? (kalkulačka)
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
Padol druhý najvyšší jackpot v histórii: Výherca stojí pred veľkou dilemou! Čo by ste urobili vy?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
10 príbehov o Vianociach, ktoré vám vyrazia dych: Prečo jedia Japonci v KFC a ako náhoda stvorila miliardový biznis s papierom?
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)
Čistá nádhera alebo gýč? Pozrite si, ako vyzerajú Vianoce v rôznych kútoch planéty! (foto)

Varenie a recepty

Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Ako ohriať rezeň, aby zostal chutný a chrumkavý? Mikrovlnke sa vyhnite, lepšia je táto možnosť.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Zemiakový šalát ako od mamičky. Vyskúšajte osvedčené spôsoby, čím ho dochutiť k dokonalosti.
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Ako dlho vydrží zemiakový šalát? Najčastejšia chyba pri skladovaní
Skladovanie potravín
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Vyprážaný kapor: Prešľapy, ktoré pokazia štedrovečernú klasiku
Rady a tipy

Šport

VIDEO Slováci prvýkrát na ľade v dejisku MS, Frühauf: Nie som spokojný, chlapcov to trochu šokovalo
VIDEO Slováci prvýkrát na ľade v dejisku MS, Frühauf: Nie som spokojný, chlapcov to trochu šokovalo
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
Z poloprázdnych tribún vedia vykúzliť parádne návštevnosti: Šikovný ťah organizátorov na APN
Z poloprázdnych tribún vedia vykúzliť parádne návštevnosti: Šikovný ťah organizátorov na APN
Reprezentácia
AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
AKTUÁLNE Rozhodlo sa o Karlosovi Vémolovi: Vypovedal na súde, hrozí mu kolaps
Bojové športy
Legendy, na ktoré nikdy nezabudneme: Športový svet sa tento rok rozlúčil s mnohými osobnosťami
Legendy, na ktoré nikdy nezabudneme: Športový svet sa tento rok rozlúčil s mnohými osobnosťami
Ostatné

Auto-moto

Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Nafta, automat, 4x4, 7 miest a vôňa kože. Toto auto vie ako potrápiť prémiovky
Novinky
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Regály formujú moderné skladovanie a zvyšujú efektivitu logistických priestorov
Správy
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
NDS ukázala tunel Višňové verejnosti. Taký veľký záujem nečakali
Doprava
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Ako v roku 2026 pracovať s peniazmi a výplatou: Odborné tipy, ktoré vám ušetria stres aj čas
Ako v roku 2026 pracovať s peniazmi a výplatou: Odborné tipy, ktoré vám ušetria stres aj čas
Rady, tipy a triky
Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Prečo si mladí profesionáli masovo vyberajú „gig economy“ miesto stabilnej práce: Odhalené tajomstvá trendu
Trendy na trhu práce
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Prečo už lojalita v práci nestačí: Keď nový kolega zarobí viac a vy stojíte na mieste
Mzda
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
Prečo aj dokonalý životopis nemusí stačiť: Toto vás môže pripraviť o vysnívanú prácu
CV a motivačný list

Technológie

Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Týchto 5 Android funkcií Google potichu odstránil z Android telefónov. Tieto funkcie už vo svojom smartfóne nenájdeš
Android
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Budeme prepisovať učebnice biológie? Vedci narazili na organizmus, ktorý porušuje základné pravidlo života
Veda a výskum
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Gravitácia môže byť dôkazom, že realita funguje ako simulácia: Vedci prišli s tvrdením, ktoré spochybňuje samotnú realitu
Správy
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Nový betón z odpadu zvládol testy, pri ktorých klasické zmesi zlyhali
Veda a výskum

Bývanie

Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
Za chrbtom máte krásny les, pred sebou raj. Chatu pri Smižanoch postavili na to, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
12 skvelých tipov, ako využiť baliaci papier z Vianoc. Napadlo by vám také praktické riešenie do záhrady?
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce
Môjdom.sk vám želá tie najkrajšie Vianoce

Pre kutilov

Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Ako na výborné domáce langoše? Príprava je síce prácnejšia, ale výsledok stojí za to!
Recepty
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Čo robiť, aby banány nezhnedli? Vyskúšajte trik, vďaka ktorému si banány dlhšie udržia čerstvosť
Zelenina a ovocie
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Lepšia ako z obchodu! Poctivá domáca Marlenka, ktorá sa rozplýva na jazyku
Recepty
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Chcete medovníky s farebnou polevou? Vyskúšajte prírodné farbivá – nájdete ich aj doma
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jakub Švec zo Sľubu ako ho nepoznáte: Lekár v bielom plášti je v realite sexy muž s obrovskou charizmou
Slovenské celebrity
Jakub Švec zo Sľubu ako ho nepoznáte: Lekár v bielom plášti je v realite sexy muž s obrovskou charizmou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
REKORDNÁ výhra v americkej
Zahraničné
REKORDNÁ výhra v americkej lotérii: Šťastlivec uhádol jackpot vo výške 1,8 miliardy dolárov!
Ilustračné foto
Domáce
Pošta mení od nového roka pravidlá: PREHĽAD nových taríf! Za TOTO si priplatíte, niektoré poplatky sa RUŠIA
MIMORIADNY ONLINE Rokovania o
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rokovania o mieri: Zelenskyj hovoril s Witkoffom a Kushnerom o ukončení vojny na Ukrajine
VÝPADOK bánk postihol aj
Domáce
VÝPADOK bánk postihol aj Slovensko: Bankové prevody sú POZASTAVENÉ! Peniaze uvidíte až po sviatkoch

Ďalšie zo Zoznamu